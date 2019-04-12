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  4. 12 Nisan 2019 10:42

Star yazarı Ahmet Kekeç, Ekrem İmamoğlu'nu ''FETÖ'cü'' ilan etti

Hükümete yakın Star gazetesinin yazarı Ahmet Kekeç 31 Mart yerel seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu'nu açık açık FETÖ'cü ilan etti.

Star yazarı Ahmet Kekeç, Ekrem İmamoğlu'nu ''FETÖ'cü'' ilan etti
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AK Parti iktidarına olan yakınlığıyla bilinen Star Gazetesi'nde bugün skandal bir iddia yayınlandı. Gazetenin yazarı Ahmet Kekeç, 'herkesi kucaklama ve hoşgörü' vaadiyle oy isterken, kendine hakim olamayıp seçmeni aşağılayan seçim sonrası da tehditler savuran CHP adayı İmamoğlu'nu yazdı. Kekeç, İmamoğlu'nun FETÖ kanalı Samanyolu'ndaki yorumlarına değinerek, 'Ekrem İmamoğlu, bize “gösterdiği” adam değildir.' ifadesini kullandı.

Star Gazetesi Yazarı Ahmet Kekeç bugünkü yazısında, İmamoğlu'nun kapatılan FETÖ kanalı Samanyolu'ndaki konuşmalarının tamamının izlenmesi gerektiğini belirterek, ''Yüzündeki şey, bir Fetullah maskesidir!'' dedi.

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