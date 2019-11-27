Talat Atilla’dan yeni iddia: ''Kılıçdaroğlu'na doğrulattım''

Sözcü gazetesi yazarı Rahmi Turan’ın geçtiğimiz hafta köşesine taşıdığı “Saray’a giden CHP’li” iddiasının kaynağı Talat Atilla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda söz konusu haberi kendisine getirenin aktif bir CHP’li vekil olduğunu iddia ederek, söz konusu ismin haberi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaorğlu’na doğrulattığını söyledi.

Twitter hesabından bir paylaşım yapan Talat Atilla şu ifadeleri kullandı:

"Mit'çi diye iftira atarak aklınca CHP içindeki haber kaynağımı açıklamaya zorlayan Soner Yalçın, Sözcü gazetesini ele geçirmeye çalışırken, siyaseti de dizayn etmeye çalışıyor. Daha önce de Yurt Gazetesi'ni ele geçirmeye çalışmıştı. İnanmayan Durdu Özpolat'a sorsun!

Gazetecilikten başka işim, endişem olmadığını Allah da bilir... Kul da... Gerisi zırva.. Yakın zaman da yüreğimi rahatsız eden, kendimi hatalı bulduğum 2 konu var. Bir tanesi "Devlet Bahçeli öldü" diyenlere yanıt verenlere yanıt verirken Siyasete devam edemeyebilir kelimem

Diğeri ise... Hiçbir lidere özel bir sevgi ya da nefret taşımama rağmen... Amacım sadece gerçeği aramak olmasına rağmen... Saray'a çıkan CHP'li haberinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hasmıymışım gibi algılanmama neden olan haber iştahım...

Vicdanıma borçlu olduğum 2 yanıt bunlardır. Bu iki konudan dolayı üzgünüm. Tereddütsüz bir şekilde yineliyorum... Bana haberi getiren aktif bir CHP Milletvekilidir. Bu haberi Kılıçdaroğlu'na "yüzde yüz" diye onaylatmıştır."