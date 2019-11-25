TTB, TMMOB ve KESK’ten Fatih Portakal’a sert tepki

Türk Tabipleri Birliği (TBB), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) ve Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), FOX TV Ana Haber Sunucusu Fatih Portakal’a, DİSK hakkında işçilere ‘ihanet’ ettiğine dair suçlaması nedeniyle tepki gösterdi. Emek ve meslek örgütleri tarafından yapılan ortak açıklamada, “Televizyoncu olması Fatih Portakal’a DİSK’e hakaret etme hakkı vermez!” başlığı kullanıldı.

“Ülkemizde ‘küstahlık’ yaygın bir davranış biçimi halini almış durumda. Birçok kurumda ve kişide sıradan bir alışkanlık haline gelen bu “tutumun” çok izlenen televizyonculardaki yansıması demokrasi kültürü açısından kaygı vericidir” denilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Ülkemizdeki iktidar odaklarının hakikati yok sayıp kendi fikirlerinin mutlak gerçeklik halinde algılanmasını isteyen ve bunun dışında kalanları ‘Hain, terörist, bozguncu, çapulcu’ olarak yaftalayan dili ve söylemi her mikro iktidar alanında olduğu gibi, televizyon haber sunucularında da zaman zaman yansımasını buluyor.

Yandaş medya çöplüğüne dönüşmüş olan ülkemizde eleştirel habercilerin işçiler adına, halk adına, kamuoyu adına hesap sorması saygıdeğer bir tutumdur.

'KİŞİSEL FİKİRLE İZAH EDİLEMEZ'

Ancak, işçiler için kılını kıpırdatmayan, hükümetin verdiği rakamın altında memur ücret artış oranına onay veren, ne üyesi olan işçiler ne de ülkedeki mağdurlar için tek bir eylem ve söylemi olmayan konfederasyonların ‘dokunulmaz’ olduğu ülkemizde; FOX TV Ana Haber Sunucusu Fatih Portakal’ın emeğin hakları için verdiği tavizsiz mücadeleden en baskıcı dönemlerde bile asla vazgeçmeyen, bu uğurda bedel ödemekten kaçınmayan DİSK’i hedef alması, milyonların izlediği ekranlardan ‘hainlikle’ yaftalamaya çalışılması ‘kişisel fikir, kişisel yorum’ ile izah edilemez.

KESK, TMMOB ve TTB olarak yıllardır emek ve demokrasi mücadelesinde yol arkadaşlığı yaptığımız, kurulduğu günden bu yana Türkiye’deki sınıf mücadelesinin, emek hareketinin, toplumsal mücadelenin en önemli dinamiklerinden birisi olan, DİSK’ i hedef alan bu tür itibarsızlaştırma ve hedef saptırma girişimlerine de birlikte karşı duracağız.

DİSK’e selam olsun, Türkiye işçi sınıfına selam olsun!

Yaşasın sınıf dayanışması, yaşasın örgütlü mücadelemiz!”

NE OLMUŞTU?

Fatih Portakal, 20 Kasım tarihli FOX TV Ana Haber bülteninde DİSK'i işçi sınıfına "ihanet” etmekle suçlamıştı. Bu suçlama ardından açıklama yapan DİSK, “’İhanet’ hiçbir DİSK'linin kabul edemeyeceği, eleştiri sınırlarını aşan bir ifadedir. Habere konu olan 'Valfsan' işçileri başta olmak üzere binlerce işçi işten çıkarılma ya da tazminatlarını alamama gibi mağduriyetler yaşamaktadır. DİSK ve DİSK üyesi sendikalarımızın mücadelesi, tek bir işçinin bile işsiz bırakılamadığı, emeğinin hakkı olan ücret, tazminat ve sosyal haklarını eksiksiz alabildiği bir ülke yaratmak içindir" demişti.

Açıklamanın devamında şöyle denilmişti:

Valfsan işyerinde konfederasyonumuza bağlı Birleşik Metal İş Sendikamızın üyesi olan ve işlerine dönmek için eylemlerini sürdüren işçilerin mücadelesi haklı ve meşrudur. Ancak, işçileri işinden eden sendika değil, Valfsan işverenidir. Birleşik Metal İş sendikamız ve konfederasyonumuz DİSK, işçilerin mağduriyetlerinin son bulması için gerekenleri yapmıştır, yapmaktadır.

Elbette ki, DİSK ve DİSK üyesi sendikalar her zaman eleştirilebilir, eksiklikleri söylenebilir, yapabildikleri ve yapamadıkları ifade edilebilir, ancak DİSK'İ "ihanet” ile suçlamak Valfsan işçileri de dahil olmak üzere tüm DİSK'lileri yaralayan bir ifadedir.

Bu haber yayımlandığı sırada DİSK'liler, haftalardır işyeri işyeri, kent kent sürdürdüğü "İnsanca Ücret Vergide Adalet” mücadelesinin bir ayağı olarak, İstanbul'un, Ankara'nın, İzmir'in, Adana'nın, Mersin'in ve Eskişehir'in ardından Kocaeli'de sokakta idi.

Bizler, bu gibi tanımlamalara, yaftalamalara kulak asmadan, tüm baskılara göğüs gererek, sorumluluk bilinciyle, işçiler olarak işçilerle birlikte haklarımızı savunmaya dün olduğu gibi yarın da devam edeceğiz.