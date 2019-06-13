Uğur Dündar'dan Binali Yıldırım'a tepki

Binali Yıldırım seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'ya çıkacağı ortak yayın için Uğur Dündar'ı önermişti. Teklifi reddeden Uğur Dündar, sosyal medyadan Binali Yıldırım'a tepki gösterdi.

Uğur Dündar Twitter hesabından, Yıldırım'ın neden kendisini tercih ettiğini açıkladığı bir haberi,

"Sn.Binali Yıldırım'ın teveccühüne teşekkür ederim.Ancak 'Uğur Dündar'ı açıkça taraf olduğu için seçtim' demek yerine 'Muhalif ama dürüst ve bağımsız' olduğu için önerdim demesini tercih ederdim.

Bu durumda kullanma niyeti ortaya çıkıyor ve reddetmedeki haklılığım anlaşılıyor." notuyla paylaştı.