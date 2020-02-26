Yandaş medya birbirine girdi! Yeni Şafak'tan Sabah'a ağır gönderme

Osman Kavala’nın Gezi davasında beraat edip 15 Temmuz davasında tutuklanması tartışılmaya devam ediliyor.

Kavala hakkında yürütülen tartışmalarda sıklıkça George Soros’un adı da gündeme geliyor.

Macar asıllı ABD'li iş adamı George Soros tarafından 1984'de kurulan Açık Toplum Enstitüsü Türkiye'deki faaliyetlerine 2001'de açtığı temsilcilikle başladı. Enstitüyü Türkiye'ye getiren Can Paker’di. Paker, Soros'a doğum günleri kutlamalarında yer alacak kadar yakın biriydi. Paker ayrıca Soros destekli olan TESEV’in başındaki isimdi de.

Can Paker’le ilgili eleştirilere, Paker’in kız kardeşiyle evli olan Sabah gazetesi yazarı Mehmet Barlas yanıt vermişti. Barlas, “Soros ve FETÖ ile doğru zamanda yolumuzu ayırdık” demişti.

TARTIŞMA BÜYÜYOR: “YEMEZLER”

Hükümete yakın medyaya da sıçrayan Soros tartışmasına, Yeni Şafak yazarı Tamer Korkmaz da iki gündür kaleme aldığı yazılarla dahil oldu.



Korkmaz, dünkü “Soros’giller Familyası” başlıklı yazısında şu ifadeleri kullandı:

“Sorosgiller Familyasında inkâra yatma, optik çarpıtmaya başvurma, kuyruklu yalanlar sıralama vesaire ‘kendilerinin derin konumlarını gizlemek’ amacıyla sergiledikleri bir düzenbazlık silsilesidir.

Kimi zaman da ‘kayıkçı kavgası’ icra ederek, sanki ‘derin takım arkadaşlarıyla yolları ayrılmış’ gibi yaparlar ki; böylelikle, kamuoyunun gözlerini bağlarlar! Mesela, ‘Sabetaycı olduğu’ 2000 yılında Ilgaz Zorlu tarafından deşifre edilen Nafiz Jan Paker’in 17 sene boyunca yönettiği TESEV’den 2015’teki ayrılışı işte böyle bir numaradır.

CIA’in ‘Sivil Örümcek Ağı’ teşkilatı NED ile ‘Macar Yahudisi’ Mister Soros tarafından yıllarca fonlanan TESEV’in kurucularından ve ilk Yönetim Kurulu’nun üyelerinden olacaksınız, üstüne bir de uzun süre başkanlığını yapacaksınız:

Sonra bir gün; Amerikan İşbirlikçisi çizginizde zerre değişiklik olmadığı halde birdenbire ‘Onlarla yollarımı ayırdım’ falan hikâyesi anlatacaksınız!

-Yemezler!”

“’HÜKÜMET DESTEKÇİSİ’ GÖRÜNTÜSÜ, ASLA SAHİCİ DEĞİLDİR”

Korkmaz “Böyle bir Derin Portrenin bahse konu ‘ayrılışı’ sadece maskeli bir ‘görev yeri değişikliği’ içindir! ‘Hükümet destekçisi’ görüntüsü, asla sahici değildir!” dedi ve yazısını şöyle sürdürdü:

“Bu derin tipler, iktidarı kendi Batıcı misyonları doğrultusunda etkilemek, yönlendirmek gayesi ve gayretiyle hareket ediyorlar!

George Soros Türkiye’ye geldiği vakitler onu malikânesinde ağırlayan Paker’di: Kayınbiraderi ‘Meşhur Yazar’ da geçen hafta çıktı ve ‘Soros ve FETÖ ile doğru zamanda yolumuzu ayırdık’ diye konuştu. Bu gibi durumlarda ‘Duy da inanma!’ diyoruz!

Sabah’taki köşesinde ‘Türkiye, Suriye’de terör örgütlerine destek verdi’ diye yazarak FETÖ’nün İşbirlikçisi Jan Dündar ile ‘Paralel Koşan’ işte bu Kayınbiraderdir!

Şu Kravatlı Teröristi Kurtarma Seferberliğine katılarak ‘Demirtaş cezaevinde olmamalı’ diyen de kendisidir.

Keza, ‘Bu coğrafyada; ne kutsal kitapların söylemlerinin, ne de sona ermiş imparatorlukların öykülerinin rehberliğinde bir yere varılabilir’ diye yazan da (Sabah, 6 Aralık 2017) Kayınbirader Barlas’tır!

‘Akil Adam!’ Mister Paker de ‘Böyle bir barış sürecini başlatan Öcalan keşke özgür olsa, böyle bir ortamda bunu devam ettirebilse…’ demişti!”

“TARAF’TA KALEME ALDIĞI ‘SOROS MUHTEREM BİR İNSANDIR’ YAZISINI UNUTAMIYORUZ”

Yeni Şafak yazarı Korkmaz, Sabah yazarı Melih Altınok’un FETÖ’nün kapatılan Taraf gazetesinde kaleme aldığı “Soros muhterem bir insandır” yazısını hatırlattı ve Altınok’u da eleştirilerinin hedefi yaptı:

“’Nafiz Jan Paker Amiri ile yat gezilerinde poz verme’ uzmanı bir ‘Sabah’ yazarı var ki; vaktiyle Paralel Taraf’ta kaleme aldığı ‘Soros muhterem bir insandır’ yazısını unutamıyoruz!

Şu satırlar da, o yazıdan:

‘Parasını, ülkelerdeki otoriter yönetimleri sallayacak sivil toplum örgütlerine kanalize eden ve demokratik sokak hareketlerini destekleyen bu serüvencinin (Soros’un) böylesine umacı halinegelmesinin tek nedeni var: O da, dindarından solcusuna memlekette herkesin milliyetçi olması! Ha, tabii bir de Musevi fobisi var…’

‘Gezi protestolarını tıbbi ve hukuki olarak destekledik’ diyerek kısmi itirafta bulunan CIA’in emrindeki Soros’tur!

TESEV’i uzun seneler fonlayan CIA’in uzantısı NED ise2012’de Paralel Taraf’a da finans desteği sağlamıştı!”

“FETÖ’NÜN 15 TEMMUZ DARBESİ BAŞARILI OLSAYDI; ACABA ‘NEREDE SAHNE ALACAKTI?’”

Tamer Korkmaz bugünkü “Kim, bunlar?” başlıklı yazısında da tartışmaya devam etti.

Korkmaz, şu ifadeleri kullandı:

“Burada, fevkalade kritik bir sual de şudur:

NED’nin ve bir de George Soros’un yıllarca fonladığı TESEV’i on yedi yıl boyunca yönetmiş olan ‘Bütün Hücreleriyle Amerikancı’ Nafiz Jan Paker…

Şayet, FETÖ’nün 15 Temmuz darbesi başarılı olsaydı; acaba ‘nerede sahne alacaktı?’

Herhalde, on beş sene önce kapanan Maksim Gazinosunda değil!”