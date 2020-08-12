Yandaş medyada ''fahişe'' depremi!

Türkiye gazetesi yazarı Süleyman Özışık, muhafazakâr cenahta AKP’li kadınlara yönelik kullanılan “fahişe” söylemini eleştirerek, “CHP bile bugüne kadar davası için çoluğunu çocuğunu bir kenara atıp sokak sokak koşturan AK Partili kadınlara "Fahişe" benzetmesi yapmadı” dedi. Özışık, "AK Partili kadınlar fahişe ise onların fahişeliğine göz yuman kimdir?" ifadelerini kullandı.

İstanbul Sözleşmesi’nin AKP’de yarattığı iç çatışma hali devam ediyor. Hemen her gün, medyadaki iktidar destekçileri bu konu üzerinden birbirlerine cevap yetiştiriyor.

Türkiye gazetesinin yazarı Süleyman Özışık, bugünkü köşe yazısında, iktidar çevrelerinde sözleşmeye sahip çıkan AKP’li kadınlara yönelik sarf edilen söylemleri eleştirdi.

“KADEM'e vuracağım diye AK Partili kadınların neredeyse tamamını "fahişe"ye benzetmek de neyin nesi?” diyen Özışık, ismini anmadan Abdurrahman Dilipak’ı eleştirerek, “CHP bile bugüne kadar davası için çoluğunu çocuğunu bir kenara atıp sokak sokak koşturan AK Partili kadınlara "Fahişe" benzetmesi yapmadı” ifadelerini kullandı.

Özışık ayrıca, Erdoğan’ın Türkiye’yi İstanbul Sözleşmesi’nden çekeceğinden de emin olduğunu belirtti.

NE OLMUŞTU?

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, 30 Temmuz günü yayımlanan yazısında, İstanbul Sözleşmesi'ni savunan kadınlara "fahişeler" diyerek hakaret etmişti.

Dilipak, daha sonra "Ben benim gibi düşünmeyenlere öyle bir ifade kullanmadım. Yazımdaki ifade İstanbul Sözleşmesi'ne destek verenlerin fuhşiyata da destek vermiş olmalarından söz ediyorum" demişti.

AK Parti Kadın Kolları ise Dilipak hakkında, AK Partili kadınlara dönük hakaret ve çirkin yakıştırmaları nedeniyle suç duyurusunda bulunmuştu. Dilipak da bu suç duyurusuna ilişkin olarak "ben bu suç duyurusunun geri çekileceğine inanıyorum" demişti.

Dilipak'tan AK Partili kadınlara yanıt verdi

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