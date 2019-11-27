Yeni Akit yazarı Hüseyin Öztürk'ün kadına şiddet sözlerine büyük tepki

Yeni Akit yazarı Hüseyin Öztürk, bugünkü köşe yazısında kadına şiddet olaylarını kaleme aldı.

Kadına şiddet konusunda akıllara her zaman dövülen ve sövülen kadınların geldiğini söyleyen Öztürk, "Peki, bu şiddete sebep olan başka kadınların olduğunu neden kimse dile getirmez?" diye sordu.

Dünyanın, 'Eden bulur' dünyası olduğunu savunan Hüseyin Öztürk, kadına şiddet konusunda hakikatlerin söylenmediğini öne sürdü.

Öztürk'ün yazısından ilgili kısımlar şöyle:

"Bir kere kadına şiddet konusu öyle çetrefilli bir şey ki, ne devletin ilgili kurumları ve kişileri, ne ehli vicdan kimseler, kadın ve şiddet hususunda hakikatleri söyleyemiyorlar.

Mesela kadına şiddetin önlenmesine dair hiç kimse çıkıp; 'aile birliğinden, namus, ahlak, edep, hayâ, büyük-küçük, anne-baba-akraba-emanet, hak-hukuk' ve bütün bunların ötesinde ahiret gününden söz ederek, bu dünyanın 'eden bulur' dünyası olduğunu, kadını ve erkeği birbirine karşı sorumlu olmaya mecbur kılan hallerden söz edemiyor.

Kadına şiddet denilince hep dövülen, sövülen, ötelenen kadınlarımız gündeme gelir. Peki, bu şiddete sebep olan başka kadınların olduğunu neden kimse dile getirmez?

Kadın merhamet denizidir. Merhamet duygusu yok edilen kadının diğer duyguları hercümerç olur."