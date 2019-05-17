Yeni Şafak yazarından skandal Öcalan yazısı

31 Mart yerel seçimleri öncesinde AK Parti ve MHP, “beka” vurgusu yapıp muhalefet partilerini terör örgütleri ile işbirliği yaptığı yönünde suçlarken, 23 Haziran arefesinde bu rüzgarda bir kesinti olduğu ortaya çıkmaya başladı.

Öyle ki Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu üyesi ve hükümete yakın Sabah gazetesi yazarı Burhanettin Duran, televizyon programında “Sayın Öcalan” ifadesini kullanırken, Adalet Bakanlığı, PKK Terör örgütünün lideri Abdullah Öcalan’ın avukat yasağını kaldırdı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan her ne kadar "yeni bir çözüm süreci yok" açıklamasını yapmış olsa da Hükümete yakın medya Öcalan açılımına başlamış gibi gözüküyor.

Bugün AK Parti'ye yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak gazetesinde Hasan Öztürk'ün kaleme aldığı köşe yazısında bebek katili Abdullah Öcalan için "Bize göre Öcalan’a İmralı’da bir tecrit varsa onun müsebbibi PKK ve uzantılarıdır. Yine Öcalan İmralı’ya canlı canlı gömülmüşse bunun tek sorumlusu PKK ve uzantılarıdır” ifadeleri yer aldı.

Öztürk ayrıca yazısında PKK'nın Abdullah Öcalan'a karşı hareket ettiğini belirterek, Hükümetin daha önce başarısızlıkla sonuçlanan “çözüm sürecinde” Abdullah Öcalan’ın çağrılarına PKK’nın uymadığını da iddia etti.