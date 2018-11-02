Yılmaz Özdil: ''Erdoğan'a katılıyorum''

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Bunlar hem milletin, hem CHP'nin başına bela, CHP'yi kurtarmamız lazım' açıklamasına gazeteci Yılmaz Özdil'den destek geldi.

'Asrın liderimiz ağzından kaçırdı!' ifadelerini kullanan Özdil, CHP'de bir liderlik değişikliği gerektiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a katıldığını aktaran Yılmaz Özdil, "Bunca kepazelik silsilesine rağmen CHP hâlâ iktidar olamıyorsa, CHP'yi kurtarmaktan başka çare yok" vurgusu yaptı.

İşte Yılmaz Özdil'in o satırları:

"Ve en son, asrın liderimiz ağzından kaçırdı… 'Bunlar hem milletin, hem CHP'nin başına bela, CHP'yi kurtarmamız lazım' dedi.

Bakın işte buna yürekten katılıyorum.

Bunca kepazelik silsilesine rağmen CHP hâlâ iktidar olamıyorsa, CHP'yi kurtarmaktan başka çare yok."



