Yılmaz Özdil: ''Karantinadan sonra gazeteciliği bırakıyorum''

Sözcü gazetesi yazarı gazeteci Yılmaz Özdil, karantina günlerinde yeni yeteneğini keşfetti. Özdil, kendi hazırladığı Ramazan pidesinin fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı.
Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağı kararından Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil de nasibini aldı.
Özdil, karantina günlerinde evde hazırladığı Ramazan pidesini sosyal medya hesabı üzerinden takipçileri ile paylaştı.
Yeni bir yeteneğini keşfettiğini aktaran Özdil, “Evde pide yapımı başarıyla tamamlandı, karantinadan sonra gazeteciliği bırakıp, fırın işine gireceğim” dedi.
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