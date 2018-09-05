Portakal'dan bomba Rahip Brunson tweeti

FOX TV spikeri Fatih Portakal, Twitter hesabı üzerinden dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Portakal yaptığı açıklamada, 'Gelecek duruşmada casusluk ve terör örgütlerine yardım ettiği iddia edilen Rahip Brunson tahliye edilirse şaşmam.' dedi.



Portakal, sosyal medya hesabı üzerinden dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Portakal yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

'TAHLİYE EDİLİRSE ŞAŞMAM'

Gelecek duruşmada casusluk ve terör örgütlerine yardım ettiği iddia edilen #rahipBrunson tahliye edilirse şaşmam. Bekleyip göreceğiz. Ne yazık ki #TR #FETÖ elebaşısı için böyle bir baskı kuramadı #ABD üzerinde, kuramıyor.