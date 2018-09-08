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  3. 08 Eylül 2018 12:53

Portakal'dan dikkat çeken ''enflasyon'' yorumu

Fox TV spikeri Fatih Portakal, enflasyon oranları hakkında açıklamalarda bulundu.

Portakal'dan dikkat çeken ''enflasyon'' yorumu
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FOX Tv spikeri Fatih Portakal, Twitter'dan "Eylül ve ekim ayı enflasyonu ne oranda çıkacak merak ediyorum? Az gelirli yurttaşın hali çok iyi görünmüyor" diye yazdı.
 
 Ünlü haber spikeri Fatih Portakal sosyal medya hesabı üzerinden bir serzenişte bulundu.

'YURTTAŞIN HALİ İYİ GÖRÜNMÜYOR'

Portakal, "Eylül ve ekim ayı enflasyonu ne oranda çıkacak merak ediyorum? Az gelirli yurttaşın hali çok iyi görünmüyor. “Bu da geçer,” denilen söz büyük kitleler için de tabi geçecek, ama kolay değil." ifadelerini kullandı.

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