Portakal'dan olay yaratacak sözler: ''Kuşku duyuyorum''

FOX TV Ana Haber Spikeri Fatih Portakal, FETÖ konusunda tartışılacak açıklamalarda bulundu.

FOX TV spikeri Fatih Portakal, FETÖ'ye geçmişte destek verenlerin bugün 'kandırılık, pişmanız' açıklamalarını eleştirerek bu kişilerin samimiyetlerinden kuşku duyduğunu söyledi.

Twitter hesabından paylaşım yapan Portakal, "FETÖ için geçmişte göz göre göre destek sunanların 'yanlış yapmışız, affedin' deyip sıyırdığı ülkede birilerinin başına gelen durum fena halde trajik. 'Kandırıldık, pişmanız' diyenlerin çoğunun samimiyetinden de kuşku duyuyorum. Bugün nasıl döndülerse, gelecekte de dönerler." ifadelerini kullandı.