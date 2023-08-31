Posta gazetesinde tepki çeken Atatürk fotoğrafı

Posta Gazetesi'nin 30 Ağustos ilanında kullandığı Atatürk fotoğrafı sosyal medyanın gündemine oturdu.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nda gazeteler 30 Ağustos'la ilgili ilanlarını yayımladı. Posta Gazetesi de 30 Ağustos'ta kapağına bir Atatürk fotoğrafı taşıdı.

Gazetenin ilk sayfasında yer alan 30 Ağustos Zafer Bayramı ilanındaki Atatürk fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu. Fotoğrafın Atatürk'e benzememesi tepki çekerken, konuyla ilgili binlerce yorum yapıldı.

İşte o fotoğraf: