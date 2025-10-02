Prof. Dr. Şener Üşümezsoy canlı yayında ''badem bıyık'' deyince apar topar yayından alındı

  1. Anasayfa
Deprem uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, İstanbul'da bugün meydana gelen depremin ardından canlı yayın konuğu olduğu TGRT'de TGRT'yi eleştirince yayından alındı.

İstanbul'da 5.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremi değerlendirmek için TGRT yayınına bağlanan deprem uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, kanalı eleştirdi.

Üşümezsoy, yayında kullanılan fotoğrafına ilişkin "Youtube'a yükleyin ama yapay zekalı bir adam koymayın, benim resimlerimden birini koyun. Eğer tipim ilgilerini çekmiyorsa bağlanmayın bana. Kendilerinin istediği gibi badem bıyıklı bir adamı bağlasınlar." dedi.

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy bu sözlerinin ardından yayından alındı.

