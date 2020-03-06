Yılın Radyo Programı ödülü Radyospor'a

Saran Radyoları Genel Müdürü Barış Ertül yaptığı teşekkür konuşmasında, "Asıl önemli olan başarıları sürdürebilmektir. Ödül alan Sabah Spor'u programı da kesintisiz 13 yıldır devam ediyor. Bugün de Okan Üniversitesi gibi aydınlık, Atatürkçü bir üniversiteden ödül alıyor olması bizim için onur ve gururdur" ifadelerini kullandı.

Hafta içi her sabah saat 07:00 ile 10:00 arasında yayınlanan Sabah Sporu programında Saran Radyoları Genel Müdürü Barış Ertül ile Radyospor programcıları Ali Erim ve Mert Elam dinleyicilerle buluşuyor.

