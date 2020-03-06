  1. Anasayfa
  2. Medya
  3. Radyo
  4. 06 Mart 2020 14:10

Yılın Radyo Programı ödülü Radyospor'a

İstanbul Okan Üniversitesi’nin 25 bin öğrencisinin oylarıyla belirlenen “İstanbul Okan Üniversitesi 2019 Spor Ödülleri” töreninde Radyospor'a büyük onur. Radyospor'da yayınlanan Sabah Sporu programı 'Yılın Radyo Programı' dalında ödüle layık görüldü.

Yılın Radyo Programı ödülü Radyospor'a
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Saran Radyoları Genel Müdürü Barış Ertül yaptığı teşekkür konuşmasında, "Asıl önemli olan başarıları sürdürebilmektir. Ödül alan Sabah Spor'u programı da kesintisiz 13 yıldır devam ediyor. Bugün de Okan Üniversitesi gibi aydınlık, Atatürkçü bir üniversiteden ödül alıyor olması bizim için onur ve gururdur" ifadelerini kullandı.

Hafta içi her sabah saat 07:00 ile 10:00 arasında yayınlanan Sabah Sporu programında Saran Radyoları Genel Müdürü Barış Ertül ile Radyospor  programcıları Ali Erim ve Mert Elam dinleyicilerle buluşuyor.
 

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
sabah sporu , radyospor , Yılın Radyo Programı
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM