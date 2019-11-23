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RAHMİ TURAN, 'BEŞTEPE'YE GİDEN CHP'Lİ' İDDİASININ KAYNAĞINI AÇIKLADI
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  3. 23 Kasım 2019 14:07

Rahmi Turan, ''Beştepe'ye giden CHP'li'' iddiasının kaynağını açıkladı

özcü Gazetesi Yazarı Rahmi Turan, 'Beştepe'ye giden CHP'li' iddiasının kaynağının Talat Atilla olduğunu söyledi.

Rahmi Turan, ''Beştepe'ye giden CHP'li'' iddiasının kaynağını açıkladı
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Sözcü Gazetesi Yazarı Rahmi Turan, 'Beştepe'ye giden CHP'li' iddiasının kaynağını açıkladı. Turan, kaynağının Talat Atilla olduğunu söyledi.

İddianın sahibi Rahmi Turan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret eden ismin Muharrem İnce olduğunu öne sürmüştü.

İnce ise bu iddialara sert tepki göstererek, "Görüşme gerçekleştirdiysem Taksim'de kendimi yakarım" ifadesini kullanmıştı.

Turan, CHP'li bir ismin Beştepe'ye giderek Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüğü iddiası ile ilgili bir yazı yazmıştı.

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