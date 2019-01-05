Rasim Ozan Kütahyalı ''Boşnak'' ayıbının hesabını verecek

Gökçekler'in sahibi olduğu Beyaz TV'de yayınlanan “Beyaz Futbol” programında, Rasim Ozan Kütahyalı, “Kusturmalı Boşnak Saksosu” şeklindeki ırkçı ve belden aşağı ifadeleri ile Boşnaklar’a hakaret etmişti. Kütahyalı’nın bu sözleri sonrasında protestolar yapılmış ve Kütahyalı hem Beyaz TV’deki programdan atılmış hem de Sabah gazetesinde yazılarına son verilmişti.

Rasim Ozan Kütahyalı’nın ırkçı ve belden aşağı sözleri için suç duyurusunda da bulunulmuştu. Suç duyurusu sonrasında Rasim Ozan Kütahyalı hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi ve İstanbul 27. Asliye Ceza Mahkemesi, 1 Şubat 2019 saat 10.00’a duruşma tarihi verdi.

Rasim Ozan Kütahyalı’nın sanık olduğu davaya, Bosna Sancak Akademi Kültür ve Tarih Vakfı Yönetim Kurulu üyesi Recep Salpat, MHP Milletvekili Saffet Sancaklı, Kayseri Boşnak Derneği başkanı Sabahattin Bulduk, Avukat Serap Göksu, Güneydoğu gazisi Tarkan Yılgün, sporcu Tuncay Albayrak, Ödemiş Balkan-Boşnak Kültürü Derneği Tuncay Satılmış, CHP’li Vildan Çemşit ve Türkiye Meclis Üyeleri Birliği Genel Başkanı Yalçın Kocabıyık müştekiolarak katılacak.

Kütahyalı'nın sanık olarak yargılanacağı davaya ilişkin bilgileri, davaya müşteki olarak katılacak Güneydoğu gazisi Tarkan Yılgün, sosyal medya hesabından paylaştı.