Reha Muhtar'ın sağlık durumu için yeni açıklama

Ağustos ayında evinde düşerek beyin kanaması geçiren ve hastanede tedavi altına alınan Reha Muhtar'ın tedavisi devam ederken Muhtar'ın eski hayat arkadaşı Nilüfer, kızı Ayşe Nazlı ile ünlü ismi hastanede ziyareti sonrasında Muhtar'ın son sağlık durumunu açıkladı.

Gazeteci Reha Muhtar, birkaç hafta önce İstanbul'da evinde geçirdiği kaza sonucu hastaneye kaldırılmış, yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı.

Tedavisi devam eden Reha Muhtar'ı eski hayat arkadaşı Nilüfer ve kızı Ayşe Nazlı hastanede ziyaret etti.

Muhabir Online'ın haberine göre; çıkışta muhabirlerle konuşan ünlü sanatçı Reha Muhtar'ın sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Reha Muhtar'ın sağlık durumu nasıl?

Nilüfer Yumlu "Reha Bey iyi. Gayet iyi... Daha da iyi olacak. Zamana ihtiyaç var biraz. Şu anda iyi. Oturuyordu. Sohbet ettik" dedi. Usta sanatçı, sözlerine "Biraz zaman lazım. Ne zaman taburcu olacağıyla ilgili bir şey söylemiyorlar henüz... " diye devam etti.