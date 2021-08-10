Rıdvan Dilmen 1 milyon dolar iddiasını ti'ye aldı

Yeni sezon için TRT ile anlaşan Rıdvan Dilmen, yıllık 1 milyon dolar maaş alacağı iddialarına yanıt verdi.

Geçtiğimiz sezonun ortasında futbol yorumculuğunu bırakan Rıdvan Dilmen, ekranlara geri dönüyor. Deneyimli futbol adamı bu sezon Süper Lig maçlarını Erbatur Ergenekon ile TRT'de yorumlayacak. Dilmen'in bu görev için yıllık 1 milyon dolar alacağı iddia edilmişti.

"YANLIŞ YAZMIŞLAR, AYLIK OLACAK"

Konuyla ilgili suskunluğunu bozan Rıdvan Dilmen, bu iddiaya esprili bir şekilde, "Yanlış yazmışlar, aylık olacak" sözleriyle yanıt vererek söz konusu rakamın gerçek olmadığını dile getirdi.



