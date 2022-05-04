Rizeli esnaf ile Nagehan Alçı'nın Che Guevara tartışması: ''Özür dileyeceksiniz''

Rize’de bir esnaf HaberTürk yazarı Nagehan Alçı‘nın, işletmesinde asılı olan Che Guevara posterinin fotoğrafını çekmesine izin vermedi. Esnaf Alçı’ya ''Che Guevara’dan özür dileyeceksiniz'' dedi.

Rize'nin Fındıklı ilçesinde bir işletmeye giren Gazeteci Nagehan Alçı, burada duvarda asılı olduğunu gördüğü Ernesto Che Guevara posterinin fotoğrafını çekmek istedi. Ancak işletme sahibi buna teki göstererek Alçı'nın fotoğraf çekmesine izin vermedi.

İŞLETME SAHİBİYLE TARTIŞMA YAŞADI

İşletme sahibinin "Çok özel bir yeri var. O zaman özür dileyeceksiniz Che Guevara'dan. Çekmeyin" sözlerine Alçı, "Peki çekmem. Siz bilirsiniz" yanıtını verdi. Alçı'nın Che Guevara hakkında "O dünyaya ait" ifadelerine ise işletme sahibi, "Dünyada farklı kültürler var, farklı bakış açıları var" ifadelerini kullandı.

CHE İÇİN YAMYAM DEMİŞTİ

2011'de CNN Türk ekranlarında yayınlanan bir programda Enver Aysever ve Nagehan Alçı arasında bir tartışma çıkmıştı. Tartışmada Aysever'in "Che ve Deniz Gezmiş gibi isimler hakkında uluorta konuşmak haddin değil" demesi üzerine Alçı, Che için "Bu adam bir barbardır, bir yamyamdır. Binlerce insana, muhalifine kendi bizzat hakimlik yaptı, katletti" ifadelerini sarf etmişti.