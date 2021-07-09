RTÜK Atatürk'e edilen hakaretleri görmedi, duyrmadı

RTÜK'ün Atatürk'e yönelik hakaretlere de sessiz kaldığı rakamlara bile yansıdı.

ATV ve A Haber hakkında 4 bin şikayet gelirken, görüşülen dosya sayısı sıfır olarak kayıtlara geçti. Dahası Atatürk ve silah arkadaşlarına, milli mücadele kahramanlarına yönelik küfür, aşağılama içeren yayınlar nedeniyle 2 bin 672 şikayet yapıldı. Yalnızca 4 dosya görüşüldü.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin ile CHP’li Üye İlhan Taşcı arasında televizyon kanallarını “yandaş-muhalif” olarak etiketleme tartışması yaşanmıştı.

RTÜK’ün CHP’li Üyesi İlhan Taşcı, iktidara yakın kanalların RTÜK Başkanı tarafından korunup kollanırken, iktidara yönelik eleştirel yayıncılık yapabilen televizyonlara ise yılın ilk altı ayında 22 ayrı ceza kesildiğini duyurmuştu. Şahin ise bu verilerle ilgili herhangi bir değerlendirme yapmayıp, “RTÜK’ün Sayın Üyesi İlhan Taşcı’nın bu zihniyeti asıl yayıncılık sorunudur” demişti.

EN ÇOK ŞİKAYET EDİLEN KANAL

CHP’li Üye İlhan Taşcı’nın verdiği bilgilere göre, 1 Ocak ila 30 Haziran 2021 tarihleri arasında RTÜK’e iletişim hatları üzerinden 24 bin 710 şikayet ulaştı. İktidara yakınlığıyla bilinen ATV hakkında RTÜK’e 3 bin 891 şikayet iletildi. A Haber hakkında ise 166 şikayet ulaştı.

İlhan Taşcı, hakkında 4000 şikayet gelen bu iki kanalla ilgili olarak “Bu sayıları ben hazırlamadım, paylaştığım veriler RTÜK’ün kayıtları. RTÜK Başkanı çıkıp iktidara yakınlığıyla bilinen kanallar hakkında son 6 ayda ceza verdik diyemez. Çünkü verilmedi, verdirtmedi. Ceza verilmemesi bir yana bu kanallarla ilgili düzenlenmiş ve görüşülmüş tek bir rapor dahi yok” dedi.

RTÜK Başkanı kanallar arasında ayrımcılık yapmadığını savunsa da RTÜK’ün verilerinin Şahin’i yalanladığına işaret eden Taşcı, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Düşünün ki en çok şikayet edilen kanalla ilgili tek bir dosya dahi hazırlanmayıp, görüşülmüyorsa bu sonuna kadar belli kanalların korunup kollandığının belgesidir. Benim kanallara verilen cezalarla ilgili yaptığım çalışmayı paylaşmamdan sonraki ilk kurul toplantısında bile, iktidarı sorgulayan, yeri geldiğinde eleştiren Tele 1 kanalına 4, Halk TV’ye 2, Fox TV’ye 1, KRT’ye 1 ceza verildi. Ben sayıyı 22 olarak açıklamıştım, son kararlarla eleştirel yayıncılara verilen ceza sayısı 31’e yükseldi. İktidara yakınlığıyla bilinen kanallara ise verilen ceza sıfır! RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, sanki iktidara yönelik kanallar hakkında raporlar düzenlenmiş, cezalar verilmiş gibi davranıyor. İktidara yakın kanallara ceza verdiler de biz mi sildik! Kayıtları paylaştım her şey ortada. Aslında gerçeği o da biliyor. Ama gerçeği toplumla paylaşmaya yanaşmıyor. Eleştirel yayıncıları cezaya boğarak, iktidara göz kırpıyor, Sarayın iyi adamı olmaya çalışıyor. Bu verileri, eleştirel yayıncıların nasıl cezalandırıldığını, iktidarı öven yayıncıların ihlallerine nasıl göz yumulduğunu Ebubekir Şahin’in istediği her kanalda tartışabiliriz. Ben tartışmaya hazırım, kamuoyu izlesin değerlendirmesini yapsın”

RTÜK’ÜN GÖRMEDİĞİ YAYINLAR

CHP’li İlhan Taşcı, yasaya açıkça aykırı olmasına karşın RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’in görmezden geldiği kimi yayınları şöyle sıraladı:

- Radyo Ton’da yayınlanan ve Atatürk’ü, “Camileri genelev yapmakla” suçlayan yayına yaptırım uygulanmadı.

- AKİT TV’de yayınlanan, “Harekât Ordusunda zurnanın son deliğiydi Mustafa Kemal. Rütbesi Yüzbaşıydı. Kim ki o harekât ordusunun başına atasınlar! Gel gel git git yapan, bana su getir, sırtımı kaşı, bacağıma masaj yap emirlerini uygulayan emir subayı Mustafa Kemal’di. Orduda zurnanın son deliğiydi. Komutanın gel – git subayıydı. Hiçbir özelliği yoktu" şeklindeki hakaretlerle ilgili şikayetlere rağmen rapor dahi düzenlenmedi.

- TRT Çocuk’da yayınlanan “İstanbul Muhafızları” isimli çizgi filmde kötü adamların çocuklara yapacakları işkence listesinin altında “Gazi Mustafa Kemal Atatürk” imzası atıldı. RTÜK gündemine dahi almadı.

- TRT 1’de yayınlanan Payitaht Abdülhamit adlı dizide, Atatürk ve Atatürk devrimlerine hakaretler yağdırıldı. RTÜK gündemine almadı.

- AKİT TV’de Ahmet Maranki, “Seçimlerin kaybedilmesi halinde Belgrad Ormanlarına gömdüklerimizi alıp sokağa çıkacağız” diye iç savaş tehdidinde bulundu, “ihlal raporu” düzenlenmedi.

- A Haber’de Metin Külünk, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na, “Haysiyet Yoksunu, Haysiyetsiz Şahıs” diye hakaretler yağdırdı. RTÜK gündemine dahi almadı.

- AKİT TV’de “ABD metresi CHP ve Amerika’nın kucağına oturan CHP” denildi. RTÜK gündemine dahi almadı.

- Atatürk ve silah arkadaşlarına, milli mücadele kahramanlarına yönelik küfür, aşağılama içeren yayınlar nedeniyle 2 bin 672 şikayet yapıldı. Yalnızca 4 dosya görüşüldü.