RTÜK Başkanı Şahin, Fatih Altaylı'ya ağır sözlerle yüklendi

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, gazeteci Fatih Altaylı'ya ''Şimdi git debelendiğin pislik çukuruna, sahiplerin gelsin'' diye seslendi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, sosyal medya hesabından gazeteci Fatih Altaylı'yı etiketleyerek bir paylaşım yaptı. Altaylı'nın RTÜK'e yönelik eleştirilerine sert yanıt veren Şahin, ''Şimdi git debelendiğin pislik çukuruna, sahiplerin gelsin'' ifadelerini kullandı.

Şahin'in paylaşımı şu şekilde:

“Parayı çok verenin karşı tarafa küfür ettirdiği, jetonlu iftira aygıtı yine çalışmaya başlamış!!!

Gazeteciliğin meslek onuruna yakışmayacak skandal ve şaibelere karışmış biri olarak, sokağa çıkmaya utanman gerekirken hala video çekip fon bekleme hevesini hayretle karşılıyorum.

Bu kadar telaş edip iftira ve hakaretlerin dozunu artırmanı da anlıyorum. İftira ve hakaretlerin dolayısıyla açtığımız maddi ve manevi tazminat davaları kabul oldu. Bunun öfkesi ile saldırıyorsun. İstediğin kadar saldır, Türk adaletinden kaçamayacaksın!

Sözde tarafsız gazeteci olarak birileri kızar diye bundan sonra inşallah yaptığın anketleri de silmek zorunda kalmazsın.

Şimdi git debelendiğin pislik çukuruna, sahiplerin gelsin.”