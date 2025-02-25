  1. Anasayfa
  2. Medya
  3. RTÜK Başkanı Şahin, Fatih Altaylı'ya ağır sözlerle yüklendi

RTÜK Başkanı Şahin, Fatih Altaylı'ya ağır sözlerle yüklendi

RTÜK Başkanı Şahin, Fatih Altaylı'ya ağır sözlerle yüklendi
Güncelleme:

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, gazeteci Fatih Altaylı'ya ''Şimdi git debelendiğin pislik çukuruna, sahiplerin gelsin'' diye seslendi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, sosyal medya hesabından gazeteci Fatih Altaylı'yı etiketleyerek bir paylaşım yaptı. Altaylı'nın RTÜK'e yönelik eleştirilerine sert yanıt veren Şahin, ''Şimdi git debelendiğin pislik çukuruna, sahiplerin gelsin'' ifadelerini kullandı. 

Şahin'in paylaşımı şu şekilde:

“Parayı çok verenin karşı tarafa küfür ettirdiği, jetonlu iftira aygıtı yine çalışmaya başlamış!!!

Gazeteciliğin meslek onuruna yakışmayacak skandal ve şaibelere karışmış biri olarak, sokağa çıkmaya utanman gerekirken hala video çekip fon bekleme hevesini hayretle karşılıyorum.

Bu kadar telaş edip iftira ve hakaretlerin dozunu artırmanı da anlıyorum. İftira ve hakaretlerin  dolayısıyla açtığımız  maddi ve manevi tazminat davaları  kabul oldu. Bunun öfkesi ile saldırıyorsun. İstediğin kadar saldır, Türk adaletinden kaçamayacaksın!

Sözde tarafsız gazeteci olarak birileri  kızar diye bundan sonra inşallah yaptığın anketleri de silmek zorunda kalmazsın. 

Şimdi git debelendiğin pislik çukuruna, sahiplerin gelsin.”

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, gazeteci Fatih Altaylı'ya ''Şimdi git debelendiğin pislik çukuruna, sahiplerin gelsin'' diye seslendi.

Etiketler fatih altaylı rtük başkanı ebubekir şahin gazeteci
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
3 gündür aranıyordu, cansız bedeni bulundu 3 gündür aranıyordu, cansız bedeni bulundu Acun Ilıcalı'dan Mourinho'ya destek: ''Maymun sempatik bir hayvandır!'' Acun Ilıcalı'dan Mourinho'ya destek: ''Maymun sempatik bir hayvandır!'' Fahriye Evcen'in milyonluk kar oyuncağı olay oldu Fahriye Evcen'in milyonluk kar oyuncağı olay oldu İstanbul'da bir CHP'li ilçe belediyesine daha operasyon! İstanbul'da bir CHP'li ilçe belediyesine daha operasyon! Türkiye'nin ''astral büyükelçisi'' Yusuf Güney ''uzaylı sevgilisi''nin fotoğrafını yayınladı Türkiye'nin ''astral büyükelçisi'' Yusuf Güney ''uzaylı sevgilisi''nin fotoğrafını yayınladı Karabük'teki ''Afgan vahşeti''nin nedeni ortaya çıktı: ''Şeytanı bana musallat ettiler!'' Karabük'teki ''Afgan vahşeti''nin nedeni ortaya çıktı: ''Şeytanı bana musallat ettiler!'' ''Olaylı'' imam Halil Konakçı'dan hakaret yağmuru! ''Olaylı'' imam Halil Konakçı'dan hakaret yağmuru! Bir ilimizde ev sahipleri isyanda: ''Suriyeliler gitti kiracı bulamıyoruz'' Bir ilimizde ev sahipleri isyanda: ''Suriyeliler gitti kiracı bulamıyoruz'' Eşine mesaj atan kişiye otogarda dehşeti yaşatmıştı Eşine mesaj atan kişiye otogarda dehşeti yaşatmıştı 6 yaşındaki çocuğun ifadesi vahşeti ortaya çıkarttı 6 yaşındaki çocuğun ifadesi vahşeti ortaya çıkarttı
Derbinin yabancı hakeminin ücreti ortaya çıktı Derbinin yabancı hakeminin ücreti ortaya çıktı Ankara'ya bomba gibi düşen iddia: ''AK Parti'ye CHP'den geçen milletvekilleri olacak'' Ankara'ya bomba gibi düşen iddia: ''AK Parti'ye CHP'den geçen milletvekilleri olacak'' Eleştirilerin odağındaki AK Partili Mesut Özil'den ilk açıklama Eleştirilerin odağındaki AK Partili Mesut Özil'den ilk açıklama Sakın bu ''satılık'' ilanı tuzağına düşmeyin! Listelerinde sizinde adınız olabilir... Sakın bu ''satılık'' ilanı tuzağına düşmeyin! Listelerinde sizinde adınız olabilir... Trafikte ölüm saçıp kaçan sürücüyü vatandaşlar yakaladı! Trafikte ölüm saçıp kaçan sürücüyü vatandaşlar yakaladı! Selen Görgüzel ahlaksız teklifi ifşa edip, Hamdi Alkan'a 1 milyon TL'lik rest çekti Selen Görgüzel ahlaksız teklifi ifşa edip, Hamdi Alkan'a 1 milyon TL'lik rest çekti Türkiye'nin İstanbul'daki 100 yıllık tarihi yeniden hayata dönüyor! Türkiye'nin İstanbul'daki 100 yıllık tarihi yeniden hayata dönüyor! Simpsonlar 28 Şubat'ı işaret etti: Dünya karanlığa mı gömülecek? Simpsonlar 28 Şubat'ı işaret etti: Dünya karanlığa mı gömülecek? AK Partili belediye başkanına cinsel saldırı davası AK Partili belediye başkanına cinsel saldırı davası İmamoğlu'nun ''sahte diploma'' soruşturmasında yeni detaylar İmamoğlu'nun ''sahte diploma'' soruşturmasında yeni detaylar