RTÜK Başkanı'ndan Boğaziçi yayınları için tepki çeken açıklama

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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşananları haberleştiren medyaya yönelik tehditvari ifadeler kullandı.
Şahin, "Devletimiz ve milletimiz aleyhinde yapılan yayınlara geçit vermemekte kararlıyız" ifadelerini kullandı.
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