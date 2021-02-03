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ERDOĞAN'DAN BOĞAZİÇİ TEPKİSİ: ÖĞRENCİ MİSİNİZ TERÖRİST Mİ?
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  3. 03 Şubat 2021 13:48

RTÜK Başkanı'ndan Boğaziçi yayınları için tepki çeken açıklama

RTÜK Başkanı Şahin, Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşananlarla ilgili HALK TV'nin yaptığı yayınlar üzerine kendisine yapılan şikayete yanıt verdi. Şahin, yanıtında "Devletimiz ve milletimiz aleyhinde yapılan yayınlar" ifadesini kullandı.

RTÜK Başkanı'ndan Boğaziçi yayınları için tepki çeken açıklama
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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşananları haberleştiren medyaya yönelik tehditvari ifadeler kullandı.

Şahin, "Devletimiz ve milletimiz aleyhinde yapılan yayınlara geçit vermemekte kararlıyız" ifadelerini kullandı.

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