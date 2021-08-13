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RTÜK, gündüz kuşağı programları için harekete geçti

RTÜK, gündüz kuşağı programları için harekete geçti

Geçtiğimiz yıllarda evlilik programlarını kaldıran RTÜK, bu sefer cinsel istismar, cinayet ve aile içi şiddetin yer aldığı gündüz kuşağı programları için harekete geçti.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, toplumdan gelen şikayetler ve tepkiler üzerine kadınların suistimal edildiği evlilik programları kaldırmıştı. Evlilik programlarının yerini ise cinayet, cinsel istismar, aile için şiddet ve kayıpların bulunduğu yayınlar aldı. RTÜK, insanların yargılandığı, sorgulandığı, toplumun değeriyle örtüşmeyen bu programlarla ilgili düzenlemeye gidiyor.

GÜNDÜZ KUŞAĞI PROGRAMINA MÜDAHALE EDİLECEK
TGRT Haber'de yer alan habere göre, uzmanlar tarafından hazırlanan gündüz kuşağı programlarına yönelik çalışma Eylül ayına kadar tamamlanacak. Gündüz kuşağı programlarını kaldırmaya hazırlanan kurum, bunların yerine toplumun değer ve yargılarıyla uyumlu, toplumu ileriye taşıyan eğitici ve geliştirici programları önerecek. Mesleki ve kültürel programlara da öncelik verilmesi hedefleniyor.

RTÜK'ün bu hamlesine bu tarz içeriklerden program yapan Esra Erol, Müge Anlı ve Ece Üner gibi isimlerin yasak geldiği takdirde ne yapacağı ise henüz bilinmiyor.

Etiketler rtük gündüz kuşağı programları
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