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RTÜK, Netflix'in o içeriği hakkında inceleme başlattı

RTÜK, Netflix'in o içeriği hakkında inceleme başlattı

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, “RTÜK olarak dijital platformları yakından takip ediyoruz. Çocuk ve gençleri olumsuz etkileyebilecek, değerlerimizi hiçe sayan içeriklere müsaade etmemekte kararlıyız" açıklamalarında bulundu.

Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Netflix platformunda yayınlanan Jurassic World Kretase Kampı adlı yapım hakkında inceleme başlatıldığını duyurdu.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, çocuk ve gençleri olumsuz etkileyebileceği gerekçesiyle Netflix platformunda yayınlanan Jurassic World Kretase Kampı adlı yapım hakkında inceleme başlatıldığını açıkladı. Şahin’in sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

 “RTÜK olarak dijital platformları yakından takip ediyoruz. Çocuk ve gençleri olumsuz etkileyebilecek, değerlerimizi hiçe sayan içeriklere müsaade etmemekte kararlıyız. Bu bilinçle, Netflix platformunda yayınlanan Jurassic World Kretase Kampı adlı yapım hakkında inceleme başlatılmıştır.” 

(ANKA)

Etiketler rütk netflix
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