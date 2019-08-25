RTÜK şiddet şikayetlerini görmedi

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) İletişim Merkezi’ne, 2019 yılının ocak ayından bugüne kadar ekrandaki “şiddet” nedeniyle izleyicilerden 16 bin 514 şikâyet geldi. Ancak RTÜK üyesi İlhan Taşçı’nın verdiği bilgiye göre, aynı dönemde Üst Kurul gündemine şiddet şikâyetlerine ilişkin tek bir dosya dahi getirilmedi. CHP kontenjanından seçilen RTÜK üyesi Taşcı, kuruma iletilen şikâyetlere yönelik incelemeleri sonucunda çarpıcı verilere ulaştı.

En çok da diziler...

Cumhuriyet'ten Ozan Çepni'nin haberine göre, RTÜK İletişim Merkezi’ne izleyiciler tarafından ekrandaki şiddete ilişkin şikâyetlerin yüzde 90’ını “dizi film” içerikleri oluşturdu. Televizyon yayınlarındaki şiddetten rahatsız olup bildirimde bulunanların yüzde 44.6’sı erkeklerden, yüzde 55.4’ü kadınlardan oluştu. Ekranlardaki şiddet içeriği nedeniyle en fazla doktorlar tarafından RTÜK’e şikâyet yapılırken şikâyetçiler arasındaki hekimlerin oranı yüzde 53 oldu. Doktorları, yüzde 8.1 ile üniversite öğrencileri, 5.5 ile memurlar, 5.1 ile çalışmayanlar, yüzde 4.5 ile de öğretmenler takip etti.



RTÜK’ün 8 aydır tek bir şiddet dosyasını görüşmemesine tepki gösteren İlhan Taşçı, “Yasayla ekrandaki şiddeti özendirici ve kanıksatıcı yayınları engelleme yetki ve görevi RTÜK’te. Ancak ısrarla ekrandaki şiddet görülmüyor, çağrılarımıza karşın dosyalar üst kurula getirilmiyor” diye konuştu.

Yasanın verdiği bir görev

Taşçı, “Türkiye’de neredeyse her gün kadına yönelik şiddet, kadın cinayeti haberinin duyulduğu bir ortamda -- ki maalesef en son örneği Emine Bulut -- RTÜK’ün tüm radarlarını bu alana yöneltmesi hem yasanın verdiği bir görevdir, hem de toplumsal bir sorumluluktur. Kadın şiddetini izleyiciye tüm ayrıntılarıyla izleten; parmakların kırıldığı, ellerin sıcak sular altında yakıldığı, fiziksel şiddetten psikolojik şiddete, ekonomik şiddetten cinsel şiddete kadar pek çok şiddet uygulanmasını RTÜK’ün görmezden gelmesi mümkün değil. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin iktidara, Saray’a yakın kanalları koruma çabasını bir yana bırakmalı. Hangi kanalda, kime yakın olduğuna bakmaksızın televizyondaki şiddete yönelik raporları ivedilikle üst kurul gündemine alması yasal sorumluluğudur, görevidir” dedi.

ÇOCUK İSYAN ETMİŞTİ

RTÜK’, 2018 yılında yurttaşlardan gelen bildirimleri basınla paylaşmış ve küçük bir çocuğun yaptığı şikâyet dikkat çekmişti. “Babam bir dizideki karısını döven karaktere çok benziyor. Lütfen diziyi bitirin de babam anneme aynısını yapamasın” diye bir çocuktan şikâyet geldiğini belirten kurul, ne dizi ne de kanal adını vermişti. RTÜK üyesi İlhan Taşcı, bu dizinin ATV’de yayımlanan “Sen Anlat Karadeniz” olduğunu ve raporda açıklananın aksine diziye ceza kesilemediğini söylemişti.