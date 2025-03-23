RTÜK uyardı: Gösteri ve eylemlere dair yayınlar durdu

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin yayın durdurma ve lisans iptaline varan cezalar uygulanabileceğini açıkladı. RTÜK üyesi İlhan Taşçı ise "basın özgürlüğü RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin tarafından askıya alınmıştır" dedi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, televizyon kanallarına bir 'uyarı' daha yaptı.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, yaptığı yeni açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Yayıncı Kuruluşlara Açık ve Çok Önemli Uyarı!

Daha önce de belirttiğimiz üzere; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’mızca yürütülen soruşturmalarla ilgili medyamızın itidal ile hareket etmesi,

Taraflı ve gerçek dışı haberlere değil yetkililerden gelen resmî bilgi ve açıklamalara yer vermeleri, kanun ve ilke kararlarına uygun yayıncılık yapmaları hususunda gerekli uyarıları yapmış, akabinde de kanunlara uyumayan yayıncı kuruluşlarla ilgili ilk Üst Kurul toplantımızda en üst sınırdan program durdurmalara varan müeyyideler uygulamıştık.

Belirtmek isterim ki; Radyo ve Televizyon Üst Kurulu olarak kanun dışında yayın yapan, halkı sokağa davet eden, illegal örgütlerin sözcüsü gibi beyanlarda bulunan yorumcuları ekrana taşıyan, kişi haklarına aykırı taraflı yayıncılık faaliyeti gösteren, devlet büyüklerine, soruşturmayı yürüten yargı mensuplarına, emniyet personeli ile kolluk kuvvetlerine hakaret hatta tehditlere varan ifade ve yayınlara yer veren yayıncı kuruluşlarla ilgili uzun süreli yayın durdurma dahil, en nihayetinde lisans iptallerine varabilecek müeyyideler uygulanacağı önemle ve tekraren duyurulur.

Bu süreçte itidalli yayın yapan, tarafsız bir şekilde halkı bilgilendirme çabasıyla hareket eden yayıncı kuruluşlarımıza teşekkür ediyor, uyarılarımızı dikkate almayan, hukuk dışı yayınlara devam eden, sayısı birkaç taneyi geçmeyen yayıncı kuruluşları da son bir defa ihtaren uyardığımızı belirtmek istiyorum.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

"BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ EBUBEKİR ŞAHİN TARAFINDAN ASKIYA ALINDI"

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyesi İlhan Taşçı “Maalesef ülkemizde basın özgürlüğü RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin tarafından askıya alınmıştır” dedi.

Taşçı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Maalesef ülkemizde basın özgürlüğü RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin tarafından askıya alınmıştır!

Mevzuata aykırı bir şekilde RTÜK bürokratlarI eliyle televizyon kanallarının yöneticileri aratılarak canlı yayınlarını durdurmaları aksi halde lisanslarının iptal edileceği tehdidinde bulunulmaktadır.

Bu tamamen kanunsuz bir talimattır RTÜK Başkanının süren yayınlarla ilgili herhangi bir yetkisi yoktur…

6112 sayılı yasaya göre televizyon yayınlarının hazırlık ve yayın aşamasına kadar RTÜK’ün hiçbir yetkisi yoktur yasa uyarınca RTÜK’ün yetkisi yayın bittikten sonra başlar ancak RTÜK Başkanı eliyle yayınlar sürerken “canlı yayınları kesin yoksa lisansınızı iptal ederim” tehdidir asıl kanunsuz olan.

Diğer türlüsü zaten sansürdür o da anayasaya göre yapılamaz! RTÜK Başkanı hem kurumunun özel yasasını hem de Anayasayı hiçe sayıyor…"