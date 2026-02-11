  1. Anasayfa
  2. Medya
  3. RTÜK'ten 2 televizyon kanalına ceza

RTÜK'ten 2 televizyon kanalına ceza

RTÜK'ten 2 televizyon kanalına ceza
Güncelleme:

RTÜK, küfür ile argo ifadeler kullanan ve aile kurumunu hedef alan yayınlara ilişkin 2 TV kanalına yaptırım uyguladı.

RTÜK'ten yapılan açıklamaya göre; Üst Kurul gündemdeki yayın ihlallerini görüşmek üzere toplandı. Sunuculuğunu Ebru Baki'nin yaptığı 'Para Siyaset' adlı programda Gazeteci Uğur Dündar’ın CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve CHP'den istifa eden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan arasında geçtiği ifade edilen küfürlü konuşmaları değerlendirilirken kaba ve argo ifadeler kullandığı belirlendi. Söz konusu ifadenin herhangi bir bipleme veya engelleme olmaksızın açık bir şekilde yayınlandığını tespit eden Üst Kurul, ilgili TV kanalına 6112 Sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'da düzenlenen 'Türkçenin, özellikleri ve kuralları bozulmadan doğru, güzel ve anlaşılır şekilde kullanılmasını sağlamak zorundadır; dilin düzeysiz, kaba ve argo kullanımına yer verilemez' hükmünü ihlalden yüzde 2 idari para cezası uyguladı.

Üst Kurul, 'Kıskanmak' adlı dizide yer alan yayın ihlallerini de görüştü. Dizinin 20 Ocak 2026, 27 Ocak 2026 ve 3 Şubat 2026 tarihli bölümlerinde bazı sahne ve temaların aile kurumunu zedelediği, evlilik dışı ilişkilerin ve evli bireylerin başkalarından çocuk sahibi olmalarının normalleştirildiği, üstelik bu durumun olumlu bir şey olarak gösterildiği ve genç izleyicilere kötü örnek oluşturduğu tespit edildi. RTÜK İletişim Merkezi'ne gelen şikayetleri de değerlendiren Üst Kurul, ilgili TV kanalına 6112 sayılı Kanun'da yer alan 'Toplumun milli ve manevi değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırı olamaz' hükmünü ihlalden yüzde 3 idari para cezası uyguladı. 

DHA

Bu Haberleri Kaçırma...

Popstar'da ''dekolte giymem'' deyip, tesettüre girmişti... Tesettürünü çıkardı sahnelere geri döndü!
Popstar'da ''dekolte giymem'' deyip, tesettüre girmişti... Tesettürünü çıkardı sahnelere geri döndü!
Ekranların ünlü çiftinden kötü haber... Tam evleniyorlar derken ayrıldılar!
Ekranların ünlü çiftinden kötü haber... Tam evleniyorlar derken ayrıldılar!
Gram mı, çeyrek mi, bankadan mı altın sertifikası mı ? İslam Memiş kendi tercihini nedeniyle duyurdu
Gram mı, çeyrek mi, bankadan mı altın sertifikası mı ? İslam Memiş kendi tercihini nedeniyle duyurdu
45 yaşında vefat eden ünlü oyuncunun son paylaşımı yürek burktu
45 yaşında vefat eden ünlü oyuncunun son paylaşımı yürek burktu
Adalet Bakanlığı devir teslim töreninde koltuk krizi
Adalet Bakanlığı devir teslim töreninde koltuk krizi
İstanbul'da güpegündüz kuyumcu soygunu girişimi kanlı bitti
İstanbul'da güpegündüz kuyumcu soygunu girişimi kanlı bitti
Güzel oyuncudan ''10 kişiyle aynı anda flört ediyorum'' tartışması sonrası isyan etti!
Güzel oyuncudan ''10 kişiyle aynı anda flört ediyorum'' tartışması sonrası isyan etti!
Şehit babasına hakaret edip, saldırmış, bir de pişkinlik yapmıştı; silahlı saldırıya uğradı!
Şehit babasına hakaret edip, saldırmış, bir de pişkinlik yapmıştı; silahlı saldırıya uğradı!
Etiketler RTÜK TV kanalı para cezası
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İstanbul'da güpegündüz kuyumcu soygunu girişimi kanlı bitti İstanbul'da güpegündüz kuyumcu soygunu girişimi kanlı bitti Hurda araç teşviki ile ÖTV muafiyeti düzenlemesi için kritik adım Hurda araç teşviki ile ÖTV muafiyeti düzenlemesi için kritik adım Ekranların ünlü çiftinden kötü haber... Tam evleniyorlar derken ayrıldılar! Ekranların ünlü çiftinden kötü haber... Tam evleniyorlar derken ayrıldılar! Adalet Bakanlığı devir teslim töreninde koltuk krizi Adalet Bakanlığı devir teslim töreninde koltuk krizi Yeni trafik cezalarında 6 madde daha kabul edildi; bunu yapan hapis cezasıyla cezalandırılacak! Yeni trafik cezalarında 6 madde daha kabul edildi; bunu yapan hapis cezasıyla cezalandırılacak! Türkiye'nin yok olan bir cenneti daha yağışlarla yeniden hayata döndü Türkiye'nin yok olan bir cenneti daha yağışlarla yeniden hayata döndü 500 TL ve 1.000 TL'lik banknotların ardından şimdi de madeni 10 TL iddiası! 500 TL ve 1.000 TL'lik banknotların ardından şimdi de madeni 10 TL iddiası! Uyuşturucu operasyonunda skandal: Polis ve avukatı, şüpheliler ele verdi! Uyuşturucu operasyonunda skandal: Polis ve avukatı, şüpheliler ele verdi! CHP lideri Özel'den yeni bakanlar için dikkat çeken ifadeler CHP lideri Özel'den yeni bakanlar için dikkat çeken ifadeler Popstar'da ''dekolte giymem'' deyip, tesettüre girmişti... Tesettürünü çıkardı sahnelere geri döndü! Popstar'da ''dekolte giymem'' deyip, tesettüre girmişti... Tesettürünü çıkardı sahnelere geri döndü!
Poyraz Karayel'in efsanesiydi... Ünlü oyuncu genç yaşta hayatını kaybetti Poyraz Karayel'in efsanesiydi... Ünlü oyuncu genç yaşta hayatını kaybetti İstanbul'da sabahtan akşama kadar sürecek elektrik kesintisi İstanbul'da sabahtan akşama kadar sürecek elektrik kesintisi ''Bilal Erdoğan önce AK Parti Genel Başkanı sonra Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacak'' ''Bilal Erdoğan önce AK Parti Genel Başkanı sonra Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacak'' Yunanistan'da Beşiktaş maçında büyük skandal! Çirkin pankarta tepkiler çığ oldu! Yunanistan'da Beşiktaş maçında büyük skandal! Çirkin pankarta tepkiler çığ oldu! Şehit babasına hakaret edip, saldırmış, bir de pişkinlik yapmıştı; silahlı saldırıya uğradı! Şehit babasına hakaret edip, saldırmış, bir de pişkinlik yapmıştı; silahlı saldırıya uğradı! Araç sahiplerine bir kötü haber daha: Depoları doldurun, bu gece zam var! Araç sahiplerine bir kötü haber daha: Depoları doldurun, bu gece zam var! Bir anne çocuğuyla birlikte denize atladı, kendi kurtuldu, çocuk hayatını kaybetti! Bir anne çocuğuyla birlikte denize atladı, kendi kurtuldu, çocuk hayatını kaybetti! Güzel oyuncudan ''10 kişiyle aynı anda flört ediyorum'' tartışması sonrası isyan etti! Güzel oyuncudan ''10 kişiyle aynı anda flört ediyorum'' tartışması sonrası isyan etti! Gram mı, çeyrek mi, bankadan mı altın sertifikası mı ? İslam Memiş kendi tercihini nedeniyle duyurdu Gram mı, çeyrek mi, bankadan mı altın sertifikası mı ? İslam Memiş kendi tercihini nedeniyle duyurdu 45 yaşında vefat eden ünlü oyuncunun son paylaşımı yürek burktu 45 yaşında vefat eden ünlü oyuncunun son paylaşımı yürek burktu