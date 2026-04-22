RTÜK'ten 3 televizyon kanalına para cezası

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), yayın ihlalleri nedeniyle 3 televizyon kanalına idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

RTÜK’ten yapılan yazılı açıklamaya göre; Üst Kurul, gündemdeki yayın ihlallerini incelemek üzere toplandı. Üst Kurul, 13 Nisan 2026'da bir televizyon kanalında yayımlanan 'Geber' isimli yabancı filmde yer alan şiddet sahnelerinin şiddeti normalleştirdiğine karar verdi. Üst Kurul, medya hizmet sağlayıcı kuruluşa 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un 8'inci maddesinin birinci fıkrasının (ş) bendinde yer alan 'Şiddeti özendirici veya kanıksatıcı olamaz' hükmünü ihlalden idari para cezası ve program durdurma müeyyidesi uyguladı.

YAŞLI AYRIMCILIĞINA CEZA

Üst Kurul toplantıda ayrıca, 7 Nisan 2026'da başka bir televizyon kanalında yayımlanan 'Zuhal Topal'la Yemekteyiz' isimli programdaki yayın ihlallerini ele aldı. RTÜK'ün resen başlattığı inceleme ve İletişim Merkezi'ne iletilen çok sayıda vatandaş şikayetini değerlendiren Üst Kurul, programa yarışmacı olarak katılan 70 yaşında ve emekli devlet memuru olduğu belirtilen Sema Develioğlu'na yönelik diğer yarışmacıların kullandığı 'Kokoşum', 'Görmüyor', 'Titreme, dökeceksin', 'İlaçlarını içtin mi', 'Senin burada ne işin var', 'Yürüyemiyorsun', 'Sekiz bakıyorsun' ve 'Yaşınızın kadını değilsiniz' gibi söylemlerle, yarışmacının küçük düşürüldüğünü ve bu durumun insan onuruna saldırı olduğunu tespit etti. Bu söylemlerin yanı sıra kadın yarışmacının, 'Yemek dışında yorum yapmayın, yaşımla ilgili konuşmayın' demesine rağmen diyalogların devam ettiği ve sunucunun bu durumu sonlandırmadığı tespit edildi. Canlı olarak yayımlanmayan ve montajlandıktan sonra ekranlara getirilen söz konusu bölümde, yaşlılara yönelik aşağılamaların tamamen reyting amaçlı korunduğu ve sunucunun da diğer yarışmacılara müdahale etmediğine dikkat çekildi. Bu gerekçelerle söz konusu televizyon kanalına, 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un 'Yayın ilkeleri' başlıklı 8'inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan 'İnsan onuruna ve özel hayatın gizliliğine saygılı olma ilkesine aykırı olamaz, kişi ya da kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı veya iftira niteliğinde ifadeler içeremez' hükmünü ihlal etmekten idari para cezası verildi.

İNSAN ONURUNA AYKIRI İFADELERE CEZA

RTÜK toplantıda, 13 Nisan 2026'da başka bir televizyon kanalında yayımlanan 'Açık Futbol' programında sarf edilen ve eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, insan onuruna aykırı ve aşağılayıcı ifadeleri de ele aldı. Söz konusu ifadeler nedeniyle televizyon kanalına, 6112 Sayılı Kanun'un 8'inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan 'İnsan onuruna ve özel hayatın gizliliğine saygılı olma ilkesine aykırı olamaz, kişi ya da kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı veya iftira niteliğinde ifadeler içeremez' hükmünü ihlal etmekten idari para cezası verildi.

DHA