  1. Anasayfa
  2. Medya
  3. RTÜK'ten Bahçeli konuşurken gülümseyen Sinem Fıstıkoğlu için ceza

RTÜK'ten Bahçeli konuşurken gülümseyen Sinem Fıstıkoğlu için ceza

RTÜK'ten Bahçeli konuşurken gülümseyen Sinem Fıstıkoğlu için ceza
Güncelleme:

RTÜK, MHP lideri Devlet Bahçeli hakkında konuşulduğu sırada sunucu Sinem Fıstıkoğlu'nun 'gülümsemesi' nedeniyle Halk TV'ye yüzde 3 idari para cezası verdi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) kontenjanından Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyeliğine seçilen Tuncay Keser, Halk TV'de yayınlanan bir programda 'gülümseme' nedeniyle kanala yüzde 3 idari para cezası verildiğini açıkladı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Keser, Halk TV'de yayınlanan programda Cem Toker’in MHP Lideri Bahçeli’ye yönelik “Bahçeli Türk siyasetinde o kadar da ciddiye alınır mı, söylemleri bu kadar tartışılır mı onu bilmiyorum.” ifadelerinin eleştiri sınırlarını aştığı ve sunucu Sinem Fıstıkoğlu’nun da “Alınır efendim yani meşru bir iktidarın ortağı olduğu için söylediği şeyler bizi bağlıyor tabi” şeklindeki müdahalesine rağmen, “gülümsemesi”nin Cem Toker’i destekleyici nitelikte olduğu iddiasıyla Halk TV’ye yüzde 3 idari para cezası verdiğini belirtti.

Keser, toplantıda İstanbul Aile Vakfının Saraçhane'de düzenleyeceği LGBTİ+ karşıtı yürüyüş için provokatif bir dille hazırlanan tanıtım filminin de bir bölümünün çıkarılarak kamu spotu olarak teşevizyonlarda ücretsiz yayınlanmasına onay verildiğini, iki karara da muhalefet ettiğini aktardı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın da söz konusu programı ve Halk TV'yi hedef almış, sunucu Sinem Fıstıkoğlu'nu cinsiyetçi sözlerle hedef göstermişti.

 

Etiketler Sinem Fıstıkoğlu halk tv RTÜK ceza Devlet Bahçeli
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Çöp Adam'ın Meryem'i 28 kilo verdi, gören tanıyamadı Çöp Adam'ın Meryem'i 28 kilo verdi, gören tanıyamadı Depoları doldurun, motorine indirim geldi Depoları doldurun, motorine indirim geldi Sağanak yağışlar fena vuracak: Bu illerimizde yaşayanlar dikkat Sağanak yağışlar fena vuracak: Bu illerimizde yaşayanlar dikkat Anaokulunda biri boksör iki kardeşten öğretmene saldırı Anaokulunda biri boksör iki kardeşten öğretmene saldırı Sağanak yağışlar İzmir'i vurdu: Araçlar denize sürüklendi Sağanak yağışlar İzmir'i vurdu: Araçlar denize sürüklendi Huawei ''cep''te her şeyi değiştirecek: 3'e katlanan cep telefonu Huawei Mate XT tanıtıldı Huawei ''cep''te her şeyi değiştirecek: 3'e katlanan cep telefonu Huawei Mate XT tanıtıldı İkinci el araç fiyatları için tahminler belli oldu İkinci el araç fiyatları için tahminler belli oldu Narin'in ağabeyinin ailesi için yazdıkları ortaya çıktı Narin'in ağabeyinin ailesi için yazdıkları ortaya çıktı Narin cinayetinde 2 gözaltı daha: Köyün imamı da gözaltında Narin cinayetinde 2 gözaltı daha: Köyün imamı da gözaltında Hülya Avşar ile Merve Taşkın arasında mide bulandıran bekaret sohbeti Hülya Avşar ile Merve Taşkın arasında mide bulandıran bekaret sohbeti
7 bin TL'lik alışverişi nakit yapana 5 bin TL para cezası 7 bin TL'lik alışverişi nakit yapana 5 bin TL para cezası Bir bardak su cinayeti kamerada Bir bardak su cinayeti kamerada 2 yaşındaki bebeğe cinsel istismar: Anne tutuklandı 2 yaşındaki bebeğe cinsel istismar: Anne tutuklandı Survivor Taner'e hapis cezası Survivor Taner'e hapis cezası Evin tavan arasından servet çıktı: Tam 511 milyon TL değerinde Evin tavan arasından servet çıktı: Tam 511 milyon TL değerinde Narin'in köyündeki lüks ve çakarlı araçların sırrı çözüldü Narin'in köyündeki lüks ve çakarlı araçların sırrı çözüldü Uzaklaştırma kararlı cani kendisine ilaç alan eşini eczanede bıçakladı Uzaklaştırma kararlı cani kendisine ilaç alan eşini eczanede bıçakladı Yabancının Borsa İstanbul'da en çok aldığı hisseler belli oldu Yabancının Borsa İstanbul'da en çok aldığı hisseler belli oldu Uzaydan gelen 50 yıllık mesaj çözüldü Uzaydan gelen 50 yıllık mesaj çözüldü Hemen e-Devlet'inizi kontrol edin: GSS borçlarına e-hacizler başlıyor Hemen e-Devlet'inizi kontrol edin: GSS borçlarına e-hacizler başlıyor