RTÜK'ten Fox TV'ye inceleme

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Fox Tv hakkında konuk Başak Demirtaş'ın sözleri ve açıklamaları nedeniyle inceleme başlattı.

Kurul'dan yapılan açıklamada, "Fox yayın kuruluşunda bugün gerçekleşen bir programda konuk Başak Demirtaş'ın sözleri ve açıklamaları nedeniyle 6112 Sayılı Kanun çerçevesinde inceleme başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.