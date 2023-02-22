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RTÜK'ten Halk TV, Tele 1 ve Fox TV'ye deprem cezası

RTÜK'ten Halk TV, Tele 1 ve Fox TV'ye deprem cezası
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Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası yapılan yayınları değerlendirmek için toplanan RTÜK, Halk TV, Tele 1 ve Fox TV'ye program durdurma ve para cezaları verdi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası yapılan yayınlarla ilgili toplantısında Halk TV, Tele 1 ve Fox TV'ye ceza verdi.

Cezaları sosyal medya hesabından duyuran CHP'nin RTÜK üyesi İlhan Taşçı, "Gerçeği aktarmamak, binlerce yurttaşımızın feryadını duyurmamak hem ayıptır, hem suçtur, hem de gazetecilik mesleğine ihanettir" dedi.

Taşçı'nın paylaşımları şöyle:

"RTÜK, TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık’ın deprem bölgesinden katıldığı yayın nedeniyle Halk TV’ye; Merdan Yanardağ ile Emre Kongar’ın 18 Dakika programında depremle ilgili sağcı iktidar eleştirisi nedeniyle de Tele 1’e % 5 para 5 kez de program durdurma cezası verdi.

Fox’ta Orta Sayfa ile Halk TV’de Halk Meydanı programına özgürce kanaat oluşumunu engellemekten %3’er para cezası verildi. Tüm bu cezalar deprem sonrası yorum ve haberlere dayandırıldı. Haber yapmanın suç ama halka alenen küfretmenin “özgürlük” sayıldığı bir dönemi yaşıyoruz.

Aradan geçen 2 haftaya karşın çadır sorunu bile çözülmemişken medyadan “salon salomonje çadır” övgüleri, “deprem oldu ama keyfim yerinde” haberleri beklenmektedir. Gerçeği çarpıtan, sansürleyenlerin sırtı sıvazlanırken hakikatin izini sürenler sessizliğe boğulmak isteniyor.

Gerçeği aktarmamak, binlerce yurttaşımızın feryadını duyurmamak hem ayıptır, hem suçtur, hem de gazetecilik mesleğine ihanettir. Hele de devletin valisi bile “gerçeği”kabul etmişken! Tüm telaş seçimlerde iktidarı kaybetmemek için. Battıkça çırpınıyorlar, çırpındıkça batıyorlar!" 

 

Etiketler deprem yayın ceza apra cezası yayın durdurma rtük Halk TV Tele 1 Fox TV
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