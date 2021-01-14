RTÜK’'ten Halk TV ve Tele 1'e para cezası

Yayındaki başörtülü hakimlerin taraflı karar alabileceğini iddia eden ifadelerin toplumun adalet mekanizmasına olan güvenini zedeleyeceğini öne süren RTÜK, Halk TV’ye idari para cezası verdi.

RTÜK, para cezasını kanunda yer alan "Yayın hizmetleri…. rk, renk, dil, din, tabiiyet, cinsiyet, engellilik, siyasî ve felsefî düşünce, mezhep ve benzeri nedenlerle ayrımcılık yapan ve bireyleri aşağılayan yayınları içeremez ve teşvik edemez" ilkesini ihlal ettiği gerekçesiyle oy birliğiyle verdi.

TELE 1’E DE RTÜK’TEN CEZA

RTÜK, Tele 1 ana haber bülteni sunucusu Evren Özalkuş'un öğretim görevlisi Aylin Sözer cinayetine ilişkin olarak söylediği, “Az sonra Diyanet İşleri Başkanlığının, bizim kadınlığımıza, yuvamıza, ailemize, çocuk sahibi olmamıza, iş yaşamımıza dair nasıl neye karıştığı ile ilgili haberi de getireceğiz ekrana” sözleri nedeniyle kanala idari para cezası uygulanmasına hükmetti.

SAĞLIK BEYANI İLE SATIŞ YAPAN KANALLARA YAYIN DURDURMA CEZASI

RTÜK, her toplantısında rutin olan gündemini de görüştü. Sağlık beyanıyla sahte ürün satışı yapan ve halkın manevi duygularını istismar eden uydu kanalları hakkında hazırlanan raporları ayrıntılı olarak inceleyen Üst Kurul, GÜÇLÜ TV, ŞU TV, HM (Haberin Merkezi), FUL TV ve 363 TV kanallarına yayın durdurma ve idari para cezası müeyyideleri uygulanmasına karar verdi.