RTÜK'ten Halk TV'ye büyük ceza

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Halk TV'ye 5 kez program durdurma ve üst sınırdan idari para cezası yaptırımı uyguladı.

RTÜK, Halk TV'ye Diyarbakır Adliyesi'nde babaya oğlunun kemiklerinin torba içinde verilmesinin eleştirildiği 'Sözüm Var' programı nedeniyle 5 kez program durdurma ve yüzde 5 de parar cezası verdi.

Öte yandan RTÜK Üyesi İlhan Taşcı, sosyal medya hesabından kararın oyçokluğu ile alındığını duyururken "Halk TV’ye Ayşenur Arslan’ın Medya Mahallesi programında ekonomist Mustafa Sönmez ile birlikte suçla mücadele yaklaşımını eleştirdikleri İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu küçük düşürdükleri gerekçesiyle yüzde 3 para cezası verildi. RTÜK, bakanlara koruma kalkanı olma görevi üstlendi" dedi.

Taşçı şöyle devam etti:

"Halk TV’ye 3. ceza da Sözüm Var programına katılan CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır’ın hep söylediği narco devlet eleştirisi nedeniyle yüzde 3 para cezası verildi. RTÜK’e göre, iktidarı övmek dışında her türlü sorgulama ve eleştiri artık suç sayılacak! Hedef susturulmuş Türkiye!"