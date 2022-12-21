RTÜK'ten Halk TV'ye ''Terörü mimikle övdünüz'' cezası

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Halk TV, Tele 1 ve FOX TV'ye ceza kesti. Halk TV'ye verilen cezanın gerekçesi dikkat çekti.

RTÜK, Halk TV, Tele 1 ve FOX TV'ye ceza yağdırdı. Verilen cezaları RTÜK üyesi CHP’li İlhan Taşçı sosyal medya hesabından duyurdu. RTÜK üyesi CHP’li İlhan Taşçı, televizyon kanallarına verilen cezaları sosyal medya hesabından duyurdu. Taşçı, şu ifadeleri kullandı:

'Terörün mimikle övüldüğü' cezası...

1- RTÜK, Halk TV’de yayınlanan Medya Mahallesi’ne 3 ayrı ceza verdi. Yayında “terör mimikle övüldüğü” savıyla programın 3 kez durdurulmasına, %3 de para cezasına karar verildi. Aynı programın farklı tarihlerdeki 2 ayrı yayınına da % 3 para cezası vererek, RTÜK kendi rekorunu kırdı!

'Halkın iradesine darbe' sözlerine ceza

2- Prof. Dr. Emre Kongar ile Merdan Yanardağ'ın İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen hapis cezasını “halkın iradesine darbe” olarak nitelemeleri nedeniyle TELE 1'e %3 idari para cezası verildi. TELE 1’e Açıkça programı nedeniyle de ayrıca % 3 para cezası kararı çıktı.

Fox TV'ye Sera Kadıgil cezası

3- İlker Karagöz İle Çalar Saat programında, TİP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomiye dönük sözlerine ilişkin “bir tek gün pazara gitse şu cümleyi kurmaya utanır” sözleri nedeniyle Fox TV'ye %3 idari para cezasına oy çokluğuyla karar verildi.

4- RTÜK'ün kestiği cezalar, seçime giderken Türkiye’yi “karanlığa ve suskunluğa boğma arayışına” ilişkin önemli bir göstergedir. Medyadan istenen, ülkede % 150'yi bulan enflasyonu göstermemeleri, iktidarı eleştirmemeleri, muhalefetin çözüm önerilerini halka duyurmamaları!"

Habertürk'e argo kullanımı cezası

Üst kurul, Habertürk TV'ye argo kullanımı, FM TV'ye yasa dışı yardım kampanyası, Kafa Radyo, Alem FM, Virgin Radio, Türkiye ve TGRT FM'e de yasal reklam sürelerini aştığı gerekçesiyle idari para cezası yaptırımı uyguladı.



RTÜK'ten yapılan açıklamaya göre, Halk TV'de yayımlanan "Medya Mahallesi" programında "terör örgütlerini güçlü veya haklı gösteren, terörün korkutucu ve yıldırıcı özelliklerini yansıtıcı nitelikte" yayın yapıldığı, İstanbul ve Diyarbakır'daki terör saldırılarının yorumlanmasında "seçimlerle terör eylemlerini bağdaştırma gayreti içinde bulunulduğu" tespit edildi. İlgili gerekçeler nedeniyle Halk TV'ye 3 kez program durdurma ve idari para cezası yaptırımı uygulandı.