RTÜK'ten herkesi şaşırtan ceza! ATV'ye yıllar sonra ilk kez ceza kesildi!

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK); Sözcü TV, Halk TV, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV ve Kanal D'ye idari para cezası uyguladı. RTÜK Üyesi İlhan Taşçı'nın duyurduğu kararlarda, ATV'nin "Esra Erol'da" programı nedeniyle yıllar sonra ilk kez ceza alması ve Sözcü TV'ye Özgür Özel röportajı yüzünden verilen %1'lik ceza dikkat çekti.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), aralarında Türkiye'nin en çok izlenen ulusal kanallarının da bulunduğu birçok televizyon kuruluşuna yönelik yeni yaptırım kararlarına imza attı.

RTÜK Üyesi İlhan Taşçı tarafından kamuoyuna duyurulan kararlar kapsamında Sözcü TV, Halk TV, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV ve Kanal D'ye çeşitli oranlarda idari para cezaları verildi.

Yıllar Sonra Bir İlk: ATV RTÜK Gündeminde

Açıklanan yaptırım kararları arasında en çok dikkat çeken detay, iktidara yakınlığıyla bilinen ATV kanalının uzun bir aranın ardından ilk kez RTÜK gündemine alınarak cezalandırılması oldu.

RTÜK Üyesi İlhan Taşçı, bu duruma dikkat çekerek, "Yıllardır en çok şikâyet edilen program olmasına karşın, korunup kollanan ve hakkında yıllardır tek bir rapor dahi yazılmayan ATV hakkında ilk kez bir rapor Üst Kurul gündemine alındı" ifadelerini kullandı. Alınan karar neticesinde ATV'ye, gündüz kuşağında yayınlanan "Esra Erol'da" programı nedeniyle yüzde 1 oranında idari para cezası uygulandı.

Sözcü TV'ye "Özgür Özel" Röportajı Cezası

Kurulun ceza kestiği bir diğer önemli yayın kuruluşu ise Sözcü TV oldu. Kanal, Özgür Özel ile yapılan röportajlar ve yayınlanan iddialar nedeniyle yüzde 1 idari para cezasına çarptırıldı.

Karara sert tepki gösteren RTÜK Üyesi İlhan Taşçı, Üst Kurul'un siyasi tartışmalarda taraf konumuna düşmemesi gerektiğini savundu.

Taşçı açıklamasında, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in iddiaları karşısında Adalet Bakanı’nın açıklama, düzeltme veya tekzip gibi yasal yolları kullanma imkanı varken, RTÜK’ün siyasiler arasındaki tartışmaya doğrudan taraf olup pozisyon alması oldukça dikkat çekicidir" değerlendirmesinde bulundu.

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