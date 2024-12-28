RTÜK'ten Kızıl Goncalar ve 'Şakir Paşa Ailesi'ne de ceza

RTÜK, çok izlenen yapımlardan 'Kızıl Goncalar' ve geçen günlerde çıkan yangında platosu kül olan 'Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar' dizilerine ceza yağdırdı.

Geçen yıl Kızıl Goncalar'a 2 kez yayın durdurma veren, yakın zamanda Arka Sokaklar, Sahipsizler, Yabani ve Deha’ya 2 kez yayın durdurma ve yüzde 3 idari para cezası kararı alan RTÜK'ün toplantısından yine ceza kararı çıktı.

NOW TV'de ekranlara gelen Kızıl Goncalar ve Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizilerine de yüzde 3 idari para cezası verildi.

Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisinde çocukların çıplak kadın fotoğraflarına bakması ve gördükleri hakkında konuşması gibi cinsellik içeren öğeler nedeniyle ceza uygulanmasına karar verildiği belirtildi.

Kızıl Goncalar'a da şiddet sahneleri nedeniyle 6112 sayılı Kanun'da yer alan 'yayın hizmetleri, şiddeti özendirici veya kanıksatıcı olamaz' hükmünü ihlal ettiği gerekçesiyle ceza uygulandığı açıklandı.