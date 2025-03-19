  1. Anasayfa
  2. Medya
  3. RTÜK Başkanı Şahin'den medyaya ''Ekrem İmamoğlu'' ayarı!

RTÜK'ten medyaya İmamoğlu uyarısı

RTÜK'ten medyaya İmamoğlu uyarısı
Güncelleme:

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, İBB Başkanı İmamoğlu'nun gözaltına alındığı soruşturmayla ilgili olarak ''Yaşanan gelişmeler ışığında, yayıncı kuruluşlarımızın haber içeriklerinde editoryal bağımsızlıklarını korurken, kamu yararını ve toplum huzurunu gözetmeleri gerektiğini bir kez daha vurgulamak isteriz.'' açıklamasını yaptı.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Şahin, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımında, "Yaşanan gelişmeler ışığında, yayıncı kuruluşlarımızın haber içeriklerinde editoryal bağımsızlıklarını korurken, kamu yararını ve toplum huzurunu gözetmeleri gerektiğini bir kez daha vurgulamak isteriz. Özellikle, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan ve diğer resmi kaynaklardan gelen açıklamaların dikkate alınması, hukukun üstünlüğü ilkesinin bir gereğidir. Haber sunucuları ve program yorumcularının olayları kişisel siyasal görüşleriyle şekillendirmemesi, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi ve toplumdaki güven ortamını zedelememesi açısından büyük önem arz etmektedir" ifadelerini kullandı.

Yayın kuruluşlarının hukukun üstünlüğü, adalet ve tarafsızlık esasına aykırı davranamayacaklarını ifade eden Şahin, "6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun’un 8’inci maddesinde açıkça belirtildiği üzere, ‘Yayın hizmetleri, hukukun üstünlüğü, adalet ve tarafsızlık esasına aykırı olamaz.’ Her yayıncı kuruluş bu kanunda belirtilen kurallara uymakla mükelleftir. Gerçekleştirilen soruşturmalar tamamen hukuk çerçevesinde olup, yapılan yayınlar izleme uzmanlarımız tarafından sürekli olarak incelenmektedir. Yasal mevzuata aykırı yayın yapan yayıncı kuruluşlara gerekli yaptırımların en üst sınırdan uygulanacağını hatırlatır, halkımızın doğru ve tarafsız haber almasını temin eden tüm medya kuruluşlarına teşekkür ederiz" dedi.

İHA

Etiketler RTÜK Ebubekir Şahin ekrem imamoğlu
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Sosyal medyanın ünlü sokak röportajcısı gözaltına alındı! Sosyal medyanın ünlü sokak röportajcısı gözaltına alındı! Ekranların fenomen dizisi Yalı Çapkını dizisinin finali sızdırıldı Ekranların fenomen dizisi Yalı Çapkını dizisinin finali sızdırıldı İstanbul Üniversitesi'nde İmamoğlu eylemi: Polis müdahale etti! İstanbul Üniversitesi'nde İmamoğlu eylemi: Polis müdahale etti! Rasim Ozan Kütahyalı'dan olay olacak Dolar'a müdahale iddiası Rasim Ozan Kütahyalı'dan olay olacak Dolar'a müdahale iddiası İmamoğlu'nun gözaltına alındığı evde dikkat çeken hareketlilik İmamoğlu'nun gözaltına alındığı evde dikkat çeken hareketlilik İşte İmamoğlu ile birlikte hakkında gözaltı kararı çıkarılan isimler İşte İmamoğlu ile birlikte hakkında gözaltı kararı çıkarılan isimler Berna Laçin'den olay olacak diploma çıkışı: ''Şartlar eşitlendi!'' Berna Laçin'den olay olacak diploma çıkışı: ''Şartlar eşitlendi!'' İmamoğlu protestosuna biber gazlı müdahale İmamoğlu protestosuna biber gazlı müdahale Türkiye'de ormanları ''dumansız yangın''lardan koruyacak ''mikro'' ordu kamerada! Türkiye'de ormanları ''dumansız yangın''lardan koruyacak ''mikro'' ordu kamerada! Türkiye'ye örnek olacak cami: Ayda 20 bin TL kazanç sağlıyorlar Türkiye'ye örnek olacak cami: Ayda 20 bin TL kazanç sağlıyorlar
Cem Küçük ''sıra sana geliyor'' deyip, isim de verdi Cem Küçük ''sıra sana geliyor'' deyip, isim de verdi Özel, İmamoğlu'nun gözaltına alınmadan günler önce kendisine attığı mesajı açıkladı Özel, İmamoğlu'nun gözaltına alınmadan günler önce kendisine attığı mesajı açıkladı Ercan Saatçi'nin neden gözaltına alındığı belli oldu! Ercan Saatçi'nin neden gözaltına alındığı belli oldu! Burası Türkiye'nin gerçek Atlantisi... Sular çekildi, devasa yerleşim yeri ortaya çıktı! Burası Türkiye'nin gerçek Atlantisi... Sular çekildi, devasa yerleşim yeri ortaya çıktı! ''Kışın olmaz'' denilen meyveyi yetiştirip, kilosunu 200 liradan satıyor ''Kışın olmaz'' denilen meyveyi yetiştirip, kilosunu 200 liradan satıyor İmamoğlu gözaltında; savcılık gözaltı kararının gerekçesini açıkladı İmamoğlu gözaltında; savcılık gözaltı kararının gerekçesini açıkladı Oğuzhan Uğur'dan gözaltılar sonrası dikkat çeken karar Oğuzhan Uğur'dan gözaltılar sonrası dikkat çeken karar Borsa, Dolar, Euro, altın, gümüş ve kripto paraların gözaltılara tepkisi belli oldu Borsa, Dolar, Euro, altın, gümüş ve kripto paraların gözaltılara tepkisi belli oldu Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması dünya basınında: ''Erdoğan'ın rakibi gözaltında!'' Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması dünya basınında: ''Erdoğan'ın rakibi gözaltında!'' Özgür Özel'den Saraçhane'de tarihi açıklama: ''Buradan ayrılmıyorum'' Özgür Özel'den Saraçhane'de tarihi açıklama: ''Buradan ayrılmıyorum''