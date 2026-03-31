  3. RTÜK'ten müjde: 4K ve 8K'ya geçişlerde denetim şartı kaldırıldı

RTÜK'ten müjde: 4K ve 8K'ya geçişlerde denetim şartı kaldırıldı

RTÜK'ten müjde: 4K ve 8K'ya geçişlerde denetim şartı kaldırıldı
RTÜK, kablolu ve uydu yayın yönetmeliklerinde yaptığı değişiklikle yayıncıların önündeki engeli kaldırdı. Resmî Gazete’de yayımlanan karara göre; SD, HD, 4K ve 8K geçişlerinde artık teknik denetim gerekmeyecek.

Resmî Gazete’nin 31 Mart tarihli ve 33210 sayılı nüshasında yayımlanan yeni düzenleme ile Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Kablolu ve Uydu Yayın Yönetmeliklerinde değişikliklere gidildi. Yayıncı kuruluşların üzerindeki bürokratik yükü hafifletmeyi amaçlayan düzenleme, yayımlandığı an itibarıyla yürürlüğe girdi.

Teknik denetim şartı kalktı, başvuru yeterli olacak

Yapılan düzenlemenin dikkat çekici maddelerinden birisi, yayın teknikleri arasındaki geçiş süreci oldu. Kablolu ve Uydu Yayın Yönetmeliklerinin 5. maddelerinde yapılan değişiklikle; SD, HD, 4K ve 8K gibi farklı yayın teknikleri arasında geçiş yapmak isteyen kuruluşlar için süreç sadeleştirildi.

Buna göre, yayın ortamı değişmeksizin sadece yayın kalitesini artırmak veya değiştirmek isteyen kuruluşlar, RTÜK’e başvuruda bulunmaları halinde: Teknik denetim sürecine tabi tutulmadan ve mevcut yayın lisans süresiyle sınırlı olmak kaydıyla hızlı bir şekilde yayın tekniği değişikliği yapabilecek.

Lisans yenilemede ‘teknoloji’ özgürlüğü

Düzenleme sadece mevcut yayınları değil, lisans yenileme süreçlerini de kapsıyor. Kablolu ve Uydu Yayın Yönetmeliklerinin 9. maddelerinde yapılan değişiklikle, medya hizmet sağlayıcı kuruluşlara lisans yenileme dönemlerinde farklı bir yayın tekniği, örneğin SD’den 4K’ya geçiş gibi talepte bulunma imkanı tanındı.

Hem ekonomik hem teknolojik gerekçe: Zaman kaybı sona erdi

Hukuki gerekçeleriyle sunulan düzenlemede, eski sistemin oluşturduğu aksaklıklara dikkat çekildi. Daha önce yayın tekniğini değiştirmek isteyen kuruluşların mevcut lisanslarını iptal ettirip yeniden başvuru yapması gerekiyordu. Bu durum hem zaman kaybına hem de ekonomik külfete neden oluyordu.

Yapılan değişikliğin temel amaçları şu şekilde sıralandı:
-Teknolojik Uyum: 4K ve 8K gibi modern teknolojilere geçişi teşvik etmek.
-Ekonomik Kolaylık: Maliyetler nedeniyle yayın kalitesini düşürmek zorunda kalan veya -artırmak isteyen kuruluşlara esneklik sağlamak.
-Bürokrasinin Azaltılması: Yeniden lisans başvurusu gibi uzun süreçlerin önüne geçerek sektörün dinamizmini korumak.
Sektör temsilcileri, bu adımın özellikle dijitalleşen medya dünyasında Türkiye’deki yayın kalitesinin artmasına ve kuruluşların mali yapılarının korunmasına önemli katkı sağlayacağını belirtiyor.

İHA

