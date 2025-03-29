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RTÜK'ten Özgür Özel'e tepki, medyaya uyarı: ''Bu söylemlerin yayılması açıkça suçtur''

RTÜK'ten Özgür Özel'e tepki, medyaya uyarı: ''Bu söylemlerin yayılması açıkça suçtur''
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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, CHP lideri Özgür Özel'in bazı medya kuruluşları için boykot çağrısı yapmasına tepki gösterdi.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Günlerdir 'özgür basın' nutukları atanların riyakarlığını bir kez daha gördük. Televizyonların yayın akışına müdahale ederek 'son 2 dakika, son 3 dakika' diyerek kendilerini yayınlamayan kanalları boykot çağrılarıyla tehdit edenler, basın özgürlüğünden söz edemez. Ülkemizin gözbebeği olan yerli ve milli medya kuruluşlarımız ile özel ve kamu teşebbüslerini boykot adı altında hedef göstermek, bu kurumlarda çalışan binlerce emekçiyi ve ailelerini doğrudan hedef almak, özgürlük değil en hafif tabirle baskıdır, zulümdür. Bu söylemlerin canlı yayınlarla ya da sonradan haberler, alt yazılar veya bant yayınları aracılığıyla yayılması ise açıkça suçtur. Her ne olursa olsun, RTÜK olarak görevimizin başındayız. Her türlü baskı, hakaret ve tehdide rağmen, hukukun bize verdiği yetki çerçevesinde aynı kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Tüm baskılara rağmen yayın akışını değiştirmeyen ve basın özgürlüğünü savunan medyamıza teşekkür ederiz. Bu tutumları, demokrasimizin ve halkımızın doğru bilgilendirilmesinin teminatıdır. Hiç kimse, hiçbir kurum-kuruluş bir grubun, zümrenin veya siyasi oluşumun sözcüsü ve emir eri değildir" ifadelerini kullandı. 

ÖZGÜR ÖZEL NE DEMİŞTİ?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Maltepe'de 2.2 milyon kişinin katılımıyla gerçekleştirilen ''İmamoğlu'na Özgürlük'' mitinginde şu ifadeleri kullanmıştı:

"Yeni boykot listesini açıklıyorum. TRT, CNN Türk, A Haber, Beyaz TV, Demirören ve Turkuvaz'ın kanallarını asla ama asla açmıyoruz. Buradan reklam vereceklere de sesleniyorum: Eğer biz, Yeni Şafak'ta Sabah gazetesinde reklamınızı görürsek, o ürünü almayacağız. Bugüne kadar yapma dediler, bekle dediler... Nerede o NTV? Göreyim o NTV'yi. 15.00'te mitingimizi vermezse, onun bütün firmalarını buradan açıklayacağım."

Saatler 15.00'i gösterdikten sonra Özgür Özel, NTV için resmen boykot çağrısı yaptı.

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Etiketler RTÜK Ebubekir Şahin özgür özel
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