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RTÜK'ten sokak röportajlarına yakın takip

RTÜK'ten sokak röportajlarına yakın takip
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RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, sokak röportajları gibi yayıncılık faaliyetlerinin de RTÜK'ün takibinde olduğunu duyurdu.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Zaman zaman gerek ulusal televizyonlarda tespit ettiğimiz gerekse bazı sosyal medya mecralarında yayınlanan, 'sokak röportajları' veya 'vatandaşın görüşü' gibi çeşitli adlarla sunulan halk mülakatları, kamuoyunu manipüle edici yönüyle evrensel basın meslek ilkeleri ile basın etik değerlerine aykırılık teşkil edecek boyutlara ulaşmıştır. Ekonomik ya da siyasi yönlendirmeler yapmak amacıyla, 'sokağın sesi' adı altında masumane bir formatta pazarlanan röportajlar, ancak ve ancak yayıncısının öznel fikrini destekleyen görüşler olarak dikkat çekmektedir. Sadece verilmek istenen mesaj doğrultusundaki görüşlerin yer aldığı röportajlarda, sanki genelin sesiymiş veya toplumun büyük bir kesiminin görüşüymüş gibi yansıtılan vatandaş fikirleri, nesnellikten uzak, maksatlı yönlendirici tarafıyla dezenformasyona yol açmaktadır" dedi.

'RTÜK, KİTLELERİ SOSYOLOJİK ÇATIŞMALARI SEVK EDEN YAYINLAR İLE İLGİLİ ÇALIŞMAKTA'

Şahin, yanıltıcı röportaj tekniklerinin kitleleri bilinçli olarak etki altına almak için kullanıldığını kaydederek, "Bilhassa yeni medya platformlarındaki bu tür yayıncılık faaliyetleri ve paylaşımlar, görsel yayıncılık alanında faaliyet gösteren anayasal bir kurum olan RTÜK'ün takibindedir. RTÜK, kitleleri sosyolojik çatışmalara sevk eden bu tip yayın faaliyetleriyle alakalı görsel yayıncılık ilkeleri kapsamında gerekli çalışmaları yapmakta ve sürdürmektedir" açıklamasında bulundu.

DHA

Etiketler RTÜK Ebubekir Şahin sokak röportajları
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