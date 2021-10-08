RTÜK'ün Halk TV'ye verdiği 'Cemo' cezası hakkında yargı kararı

Ankara Bölge İdare Mahkemesi, RÜTK'ün verdiği ceza hakkında yapılan itirazda Halk TV'yi haklı buldu.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK), terör propagandası olduğu gerekçesiyle Hilmi Yarayıcı'nın Serhan Asker ile Görkemli Hatıralar programında söylediği Cemo türküsü nedeniyle Halk TV'ye 3 program durdurma cezası vermişti.

Halk TV avukatları bunu yargıya taşıdı. Yürütmeyi durdurma kararı aldı.

Halk TV'nin aktardığına göre; RTÜK itiraz etti ve Görkemli Hatıralar geçtiğimiz pazar günü yayınlanamadı.

Halk TV avukatları, RTÜK lehine verilen bu kararı üst mahkemeye; Ankara Bölge İdare Mahkemesi'ne taşıdı. Üst mahkeme Halk TV'yi haklı buldu. Serhan Asker İle Görkemli Hatıralar yarın ve pazar günü kendi saatinde yine ekranda olacak.



Fakat dosya bundan sonra esastan görülecek. Yargılama bitmiş değil. Kalan 2 cezanın uygulanıp uygulanmayacağı esastan karar verildiğinde netleşecek.

RTÜK'ün kararını haksız bulan Ankara Bölge İdare Mahkemesi'nin 3 üyesi oybirliğiyle karar verdi.

Mahkeme üyeleri karara şunları yazdı:

"Cemo türküsünün teröre destek verdiği gerekçesiyle Halk TV'ye yaptırım uygulanmış olsa da, şarkının sözlerinin terörü açıkça övücü nitelikte olmadığı, şarkının terör propagandası amacıyla kullanıldığına dair dosyaya herhangi bir veri konulmadığı anlaşıldığından Halk TV'nin itirazının kabulüne oybirliğiyle karar verilmiştir"