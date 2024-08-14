S Sport Plus’ta Yeni Sezon Heyecanı: Arda, Kenan, Hakan ve Mbappe Gibi Futbolun Yıldızları Sahada

Futbolseverler için yepyeni bir sezon daha başlıyor! 15 Ağustos Perşembe günü LaLiga ve 17 Ağustos Cumartesi günü Serie A heyecanı S Sport Plus ekranlarında futbol tutkunlarıyla buluşuyor.

S Sport Plus’ta heyecanla beklenen Laliga, sezonun açılış maçını 15 Ağustos Perşembe günü Athletic Bilbao – Getafe karşılaşması ile yapıyor. Serie A ise 17 Ağustos Cumartesi günü Genoa – Inter maçı ile başlıyor. LaLiga ve Serie A canlı yayın ve tekrar-izle seçenekleriyle sezon boyunca S Sport Plus’ta olacak.

Milli Gururumuz Arda ve Yeni Sezonun Yıldızları Sahada!

Milli gururumuz Arda’nın bu sezon muhteşem bir performans sergileyerek, genç bir yetenekten dünya yıldızına dönüşmesi bekleniyor. Ayrıca, bu sezon Mbappe’nin yılın transferi olarak Real Madrid’e katılmasıyla birlikte, “LaLiga” dünyanın en teknik ligi olarak anılıyor. Yeni kadrosuyla Real Madrid Los Galacticos 2.0 olarak yine şampiyon olmak istiyor.

Juventus’un en önemli oyuncularından, her geçen gün daha çok konuşulan, gururumuz Kenan Yıldız ve Milli Takım kaptanımız, son şampiyon Inter’in de lideri Hakan Çalhanoğlu ile Serie A’da rekabet yine üst düzeyde olacak!

İlk Haftanın Öne Çıkan Maçları:

Cumartesi 19.30 Genoa – Inter

Cumartesi 21.45 Milan – Torino

Cumartesi 22.30 Valencia – Barcelona

Pazar 19.30 Verona – Napoli

Pazar 21.45 Cagliari – Roma

Pazar 22.30 Mallorca - Real Madrid

Pazartesi 21.45 Juventus – Como

S Sport Plus’ta sadece LaLiga ve Serie A değil, Avrupa’nın önde gelen ligleri; Hollanda, İskoçya, Belçika ve Yunanistan Ligi de sezon boyunca futbolseverlerle buluşacak.

S Sport Plus’tan Sezon Başlangıcına Özel Kampanya

S Sport Plus, futbolseverler için sezon başlangıcına özel, “YILLIKLOCA” koduyla yıllık pakette %30 indirimi sporseverlere sunuyor. Futbolseverler bu kodla ssportplus.com web sitesi üzerinden üyeliklerini başlatarak, indirimli olarak maçları izleyebilecekler.