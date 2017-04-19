''S Sport’u spor sevgisini yaymak için kurduk''

Gerçekleştirilen Ödül Töreni’ne katılan Saran, böyle bir ödüle layık görüldüğü için çok mutlu olduğunu dile getirirken, hayatında elde ettiği tüm başarıları da spora borçlu olduğunu açıkladı.

İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin düzenlediği oylamaya 1.800’den fazla öğrenci katıldı.

Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin Konferans Salonu’nda düzenlenen Ödül Töreni’ne katılan Saran Group Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran, hem iş hem de spor hayatındaki başarı hikayelerini öğrencilerle paylaştı.

Sporculuk yıllarında elde ettiği deneyimlerin iş hayatındaki zorlukları daha kolay aşmasını sağladığını dile getiren Sadettin Saran, öğrencilere boş zaman buldukları her anda spor yapmalarını tavsiye etti.

S Sport’un birinci ayı için pasta kesildi

Saran Group’un Premier Spor Kanalı S Sport’un hikayesini öğrencilere anlatan Saran; İngiltere Premier Ligi, NBA ve Formula 1 gibi Premium içerikleri yayınlayan S Sport’un aynı zamanda spor sevgisi ve fair-play ruhunu yaygınlaştırmayı hedeflediğini de sözlerine ekledi.

Ödül Töreni sonrasında S Sport’un yayın hayatındaki birinci ayını doldurması sebebiyle pasta kesilirken, Sadettin Saran da öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.