Saba Tümer'in yeni adresi belli oldu! Kaynak: Saba Tümer'in yeni adresi belli oldu!

Bir süredir ekranlardan uzak kalan başarılı sunucu Saba Tümer Flash TV ile ekranlara geri dönmeye hazırlanıyor.

Saba Tümer, uzun bir aranın ardından ekranlara geri dönüyor. MedyaTava'da yer alan habere göre Tümer, yakında yeniden açılacak olan Flash TV ile anlaştı.

Yeniden açılmak için gün sayan Flash TV, transferlerine bir yenisi ekledi. Ekranların başarılı ismi Saba Tümer de, Flash TV ekranlarında olacak. Tümer'in , Flash TV'de haber bülteni öncesi sohbet programı yapacak.