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Sabah gazetesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yalanladı

Sabah gazetesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yalanladı
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İBB'ye yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan Murat Ongun'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Cumhurbaşkanı Erdoğan gizli tanık eleştirilerine yönelik "İBB'deki yolsuzluğu CHP'liler ihbar etti" ifadelerinin Sabah Gazetesi'nde yer alan haber ile yalanlandığını ortaya koydu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına sebep olan soruşturmaların dayanağı olan gizli tanık ifadelerine yönelik eleştirilere karşılık "İBB'deki yolsuzluğu CHP'liler ihbar etti. İtirafçı olmak için sıraya girdiler. CHP'liler paylaşım kavgasıyla birbirini ihbar etme yarışına girdi" ifadelerini kullanmıştı. İBB'ye yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan Murat Ongun, Erdoğan'ın bu sözlerinin yandaş Sabah Gazetesi'nde yer alan haber ile yalanlandığını ortaya çıkardı.

İBB'ye yönelik soruşturmalar kapsamında tutuklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yandaş Sabah gazetesinin yaptığı haberin Erdoğan’ı yalanladığını ortaya çıkardı. Ongun, Sabah Gazetesi'nin manşetinde yer alan haberin Erdoğan'ın "İBB'deki yolsuzluğu CHP'liler ihbar etti." ifadelerini yalanlandığını belirterek "Cumhurbaşkanı tüm tanıkların ve ihbarcıların CHP’li olduğunu söylemişti. Sabah Gazetesi ise manşetten verdiği haberde 2 tanığı ifşa etti. Lakin, bu iki tanık CHP’li değil. Cumhurbaşkanı yanıltıldı" dedi

 Murat Ongun'un paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

- Sabah Gazetesi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı nasıl yalanladı?

- Cumhurbaşkanı dün grup konuşmasında İmamoğlu Soruşturmasını anlatarak, tüm tanıkların ve ihbarcıların CHP’li olduğunu söylemişti.

- İktidar yanlısı Sabah Gazetesi ise manşetten verdiği haberde 2 tanığı ifşa etti. Buna göre tutuklanmamıza yol açan 2 tanığın adı; Osman Subaşı ve İsmail Yırtıcı isimli kişilerdir.

- Lakin, bu iki tanık CHP’li değil.

- Bu durumda; ya Sayın Cumhurbaşkanı yanıltıldı ve yanlış bilgi verildi ya da Sabah Gazetesi Cumhurbaşkanı’nı yalanladı. İzaha muhtaç bu durumu ve çelişkili bilgileri kamuoyu takdirine sunarız.

İBB'ye yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan Murat Ongun'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Cumhurbaşkanı Erdoğan gizli tanık eleştirilerine yönelik "İBB'deki yolsuzluğu CHP'liler ihbar etti" ifadelerinin Sabah Gazetesi'nde yer alan haber ile yalanlandığını ortaya koydu.

Etiketler Sabah murat ongun recep tayyip erdoğan ibb soruşturma gizli tanık
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