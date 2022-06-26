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Sabah gazetesi Türkiye'deki ekonomik krizi unuttu (!)

Sabah gazetesi Türkiye'deki ekonomik krizi unuttu (!)

Türkiye'deki ekonomik krizi görmezden gelen iktidara yakın Sabah gazetesinin ''Avrupa'da kriz'' başlıklı haberi dikkat çekti.

Türkiye'deki yüksek enflasyon ile birlikte gıda, akaryakıt ve konut fiyatları yükselmeye devam ediyor. 

İktidara yakınlığıyla bilinen Sabah gazetesinden yayımlanan haber ise dikkat çekti. 

Yurttaşlar ekonomik krizle mücadele ederken Sabah gazetesi "Avrupa'da kriz! Karneyle makarna, sırayla kiralık ev, klimaya derece sınırı..." başlıklı bir haber yayımladı.

Türkiye'de sıvı yağ, bebek maması, bebek bezi, un ve şeker gibi ürünlerinin tekli satışının gerçekleştiğini unutan Sabah gazetesi Avrupa'daki krizi ele aldı. 

Öte yandan haberde Almanya'da marketlerde kısıtlama olduğu, İtalya'daki su seviyesinin düştüğü ve belediyelerin içme suyu kısıtlaması getirdiği, Yunanistan'da klimaların 26 derece sınırı olduğu ve Çekya'da gaz kaynaklarının azaltılması gerektiği ifade edildi.

Etiketler sabah gazetesi avrupa'da kriz
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