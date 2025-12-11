  1. Anasayfa
  2. Medya
  3. ''Sağcılık ahlaksızlıktır'' demişti... Ünlü gazeteci gözaltına alındı!

''Sağcılık ahlaksızlıktır'' demişti... Enver Aysever gözaltına alındı

''Sağcılık ahlaksızlıktır'' demişti... Enver Aysever gözaltına alındı
Güncelleme:

YouTube üzerinden yaptığı yayında "sağcılık ahlaksızlıktır" ifadelerini kullananan gazeteci Enver Aysever, gözaltına alındı.

YouTube üzerinden yayınlar yapan gazeteci Enver Aysever, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Tutuklanan Ekrem İmamoğlu’nun babası Hasan İmamoğlu’nun Sözcü’ye verdiği ve "Ülkemize komünizm gelmesin diye yıllarca mücadele ettim" ifadelerini kullandığı röportajı değerlendirirken "Sağcılık bir ahlaksızlıktır. Sağcı olduğunuz zaman ahlaksız olursunuz ya da ahlakınız ahlaksızlık olur. O yüzden gelin sağcılarla mücadeleye siz de katılın." ifadelerini kullanmıştı.

Vatan Emniyet'te olduklarını belirten Aysever'in avukatı, sosyal medyada söz konusu videonun başının ve sonunun kırpılması sonucu müvekkilinin gözaltına alınmasına sebep olunduğunu belirtti. Avukatı ayrıca tutuksuz yargılanmasını umduklarını vurguladı.

 

text-ad
Etiketler enver aysever sağcılık ahlaksızlıktır gözaltı gazeteci
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Uyuşturucu soruşturmasında Mehmet Akif Ersoy tutuklandı! Uyuşturucu soruşturmasında Mehmet Akif Ersoy tutuklandı! Uzak Şehir'in güzeli yılın kadını seçildi, geceye giydiği kıyafet damgasını vurdu Uzak Şehir'in güzeli yılın kadını seçildi, geceye giydiği kıyafet damgasını vurdu İstanbul'da facia: 3 çocuk öldü, 1 çocuk yaralandı İstanbul'da facia: 3 çocuk öldü, 1 çocuk yaralandı Polisin şüphelendiği araçtan çıkanlar mide bulandırdı! Polisin şüphelendiği araçtan çıkanlar mide bulandırdı! İki günde 1 olarak uygulanan su kesintileri artık her gün uygulanacak! İki günde 1 olarak uygulanan su kesintileri artık her gün uygulanacak! Şampiyonlar Ligi gecesinde gol yağmuru: Fileler tam 29 kez havalandı! Şampiyonlar Ligi gecesinde gol yağmuru: Fileler tam 29 kez havalandı! Galatasaray'ın gol makinesinden taraftara ayrılık mesajı Galatasaray'ın gol makinesinden taraftara ayrılık mesajı Ukrayna Karadeniz'de Rusya'nın gölge filosuna ait bir tankeri daha vurdu! Ukrayna Karadeniz'de Rusya'nın gölge filosuna ait bir tankeri daha vurdu! Ekranların güzel sunucusunda tutuklanan Mehmet Akif Ersoy'a taciz suçlaması! Ekranların güzel sunucusunda tutuklanan Mehmet Akif Ersoy'a taciz suçlaması! Aile sağlığı merkezine saldırıp, doktoru tehdit ettiler! Aile sağlığı merkezine saldırıp, doktoru tehdit ettiler!
Evde temizlik yapan genç annenin yaptığı bu hata hayatına mal oldu! Evde temizlik yapan genç annenin yaptığı bu hata hayatına mal oldu! Altın, gümüş ve kripto paralar bekliyordu... FED yılın son faiz kararını açıkladı! Altın, gümüş ve kripto paralar bekliyordu... FED yılın son faiz kararını açıkladı! Hava sıcaklıkları artıyor ama kuvvetli sağanak ve kar geliyor! Hava sıcaklıkları artıyor ama kuvvetli sağanak ve kar geliyor! Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan isim gazetecilere saldırdı! Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan isim gazetecilere saldırdı! Türkiye'de yüzlerce şubesi olan bir dev daha konkordato ilan etti! Türkiye'de yüzlerce şubesi olan bir dev daha konkordato ilan etti! Yer: Samsun... Bir grup öğrencinin öğretmene linç girişimi kamerada! Yer: Samsun... Bir grup öğrencinin öğretmene linç girişimi kamerada! Reytinglerde hızlı düşen Kızılcık Şerbeti'ne veda eden isim diziye geri dönüyor! Reytinglerde hızlı düşen Kızılcık Şerbeti'ne veda eden isim diziye geri dönüyor! Büyükçekmece Adliyesi'ndeki adli emanet soygununda karar verildi Büyükçekmece Adliyesi'ndeki adli emanet soygununda karar verildi Kastamonu'daki sır çözüldü: Anne ve oğlunun kesin ölüm sebebi belli oldu Kastamonu'daki sır çözüldü: Anne ve oğlunun kesin ölüm sebebi belli oldu