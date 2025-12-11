  1. Anasayfa
  2. Medya
  3. ''Sağcılık ahlaksızlıktır'' demişti... Ünlü gazeteci tutuklandı!

''Sağcılık ahlaksızlıktır'' demişti... Enver Aysever tutuklandı

''Sağcılık ahlaksızlıktır'' demişti... Enver Aysever tutuklandı
Güncelleme:

YouTube üzerinden yaptığı yayında "sağcılık ahlaksızlıktır" ifadelerini kullananan gazeteci Enver Aysever, gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Aysever tutuklandı.

YouTube üzerinden yayınlar yapan gazeteci Enver Aysever, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Tutuklanan Ekrem İmamoğlu’nun babası Hasan İmamoğlu’nun Sözcü’ye verdiği ve "Ülkemize komünizm gelmesin diye yıllarca mücadele ettim" ifadelerini kullandığı röportajı değerlendirirken "Sağcılık bir ahlaksızlıktır. Sağcı olduğunuz zaman ahlaksız olursunuz ya da ahlakınız ahlaksızlık olur. O yüzden gelin sağcılarla mücadeleye siz de katılın." ifadelerini kullanmıştı.

Vatan Emniyet'te olduklarını belirten Aysever'in avukatı, sosyal medyada söz konusu videonun başının ve sonunun kırpılması sonucu müvekkilinin gözaltına alınmasına sebep olunduğunu belirtti. Avukatı ayrıca tutuksuz yargılanmasını umduklarını vurguladı.

TUTUKLANDI

Enver Aysever, emniyetteki işlemlerinin ardından Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılıkta ifade veren Aysever 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçundan' tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Aysever hakkında tutuklama kararı verildi.

 

text-ad
Etiketler enver aysever sağcılık ahlaksızlıktır gözaltı gazeteci
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Kastamonu'daki sır çözüldü: Anne ve oğlunun kesin ölüm sebebi belli oldu Kastamonu'daki sır çözüldü: Anne ve oğlunun kesin ölüm sebebi belli oldu Evde temizlik yapan genç annenin yaptığı bu hata hayatına mal oldu! Evde temizlik yapan genç annenin yaptığı bu hata hayatına mal oldu! Uzak Şehir'in güzeli yılın kadını seçildi, geceye giydiği kıyafet damgasını vurdu Uzak Şehir'in güzeli yılın kadını seçildi, geceye giydiği kıyafet damgasını vurdu Türkiye'de yüzlerce şubesi olan bir dev daha konkordato ilan etti! Türkiye'de yüzlerce şubesi olan bir dev daha konkordato ilan etti! Fed'in faiz kararı sonrası altın için tahminler peş peşe açıklandı Fed'in faiz kararı sonrası altın için tahminler peş peşe açıklandı Uyuşturucu ve cinsel menfaatten tutuklanan Mehmet Akif Ersoy’un savcılık ifadesi ortaya çıktı Uyuşturucu ve cinsel menfaatten tutuklanan Mehmet Akif Ersoy’un savcılık ifadesi ortaya çıktı TBMM'deki cinsel istismar skandalında yeni iddia! Genç kız yaşadığı kabusu anlattı TBMM'deki cinsel istismar skandalında yeni iddia! Genç kız yaşadığı kabusu anlattı Hava sıcaklıkları artıyor ama kuvvetli sağanak ve kar geliyor! Hava sıcaklıkları artıyor ama kuvvetli sağanak ve kar geliyor! Aile sağlığı merkezine saldırıp, doktoru tehdit ettiler! Aile sağlığı merkezine saldırıp, doktoru tehdit ettiler! Tüm çalışanlar etkilenecek; emeklilik hesabı bir kez daha silbaştan değişiyor! Tüm çalışanlar etkilenecek; emeklilik hesabı bir kez daha silbaştan değişiyor!
Erdoğan'dan kurmaylarına talimat: ''Bu meseleyi çözün'' Erdoğan'dan kurmaylarına talimat: ''Bu meseleyi çözün'' Davalık olan 6 milyar dolarlık arazideki işletmeler bir bir mühürlendi! Davalık olan 6 milyar dolarlık arazideki işletmeler bir bir mühürlendi! Ahırdaki kaçak elektrik baskınında ortaya çıkan gerçek şoke etti Ahırdaki kaçak elektrik baskınında ortaya çıkan gerçek şoke etti Merkez Bankası merakla beklenen yılın son faiz kararını açıkladı Merkez Bankası merakla beklenen yılın son faiz kararını açıkladı Şampiyonlar Ligi gecesinde gol yağmuru: Fileler tam 29 kez havalandı! Şampiyonlar Ligi gecesinde gol yağmuru: Fileler tam 29 kez havalandı! Ekranların güzel sunucusunda tutuklanan Mehmet Akif Ersoy'a taciz suçlaması! Ekranların güzel sunucusunda tutuklanan Mehmet Akif Ersoy'a taciz suçlaması! Yer: Samsun... Bir grup öğrencinin öğretmene linç girişimi kamerada! Yer: Samsun... Bir grup öğrencinin öğretmene linç girişimi kamerada! Güllü'nün şüpheli ölümünde şoke eden iddia: ''Bay bay deyip itti!'' Güllü'nün şüpheli ölümünde şoke eden iddia: ''Bay bay deyip itti!'' Reytinglerde hızlı düşen Kızılcık Şerbeti'ne veda eden isim diziye geri dönüyor! Reytinglerde hızlı düşen Kızılcık Şerbeti'ne veda eden isim diziye geri dönüyor!