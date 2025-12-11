''Sağcılık ahlaksızlıktır'' demişti... Enver Aysever tutuklandı

YouTube üzerinden yaptığı yayında "sağcılık ahlaksızlıktır" ifadelerini kullananan gazeteci Enver Aysever, gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Aysever tutuklandı.

YouTube üzerinden yayınlar yapan gazeteci Enver Aysever, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Tutuklanan Ekrem İmamoğlu’nun babası Hasan İmamoğlu’nun Sözcü’ye verdiği ve "Ülkemize komünizm gelmesin diye yıllarca mücadele ettim" ifadelerini kullandığı röportajı değerlendirirken "Sağcılık bir ahlaksızlıktır. Sağcı olduğunuz zaman ahlaksız olursunuz ya da ahlakınız ahlaksızlık olur. O yüzden gelin sağcılarla mücadeleye siz de katılın." ifadelerini kullanmıştı.

Vatan Emniyet'te olduklarını belirten Aysever'in avukatı, sosyal medyada söz konusu videonun başının ve sonunun kırpılması sonucu müvekkilinin gözaltına alınmasına sebep olunduğunu belirtti. Avukatı ayrıca tutuksuz yargılanmasını umduklarını vurguladı.

TUTUKLANDI

Enver Aysever, emniyetteki işlemlerinin ardından Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılıkta ifade veren Aysever 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçundan' tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Aysever hakkında tutuklama kararı verildi.